La Filmoteca Canaria es queda amb el fons audiovisual de la trapezista Pinito del Oro

L’important fons audiovisual de la llegendària trapezista canària Pinito del Oro ha estat donat a Filmoteca Canària. Es tracta d’onze bobines de 16mm, mig centenar de cintes de VHS i Beta i una dotzena de cintes Súper 8mm. Tot el material ja ha estat digitalitzat. Són centenars d’imatges de l’artista filmades als anys 50 i 60 del segle passat. Entre aquestes imatges hi ha una desfilada de l’artista pels carrers de Barcelona i actuacions al famós circ Ringling. Està previst que es pugui veure tot el material en una projecció especial que es farà el pròxim mes d’abril, coincidint amb el Dia Mundial del Circ.

La XXIX Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà presentarà entre els dies 19 i 22 de juliol un total de 40 espectacles i 29 companyies, la meitat de les quals seran catalanes. Hi actuaran, entre d’altres, Quim Giron & Moon Ribas, PSiRC, Los Herrerita, Circ Vermut o el pallasso Dudu Clown. Respecte a les companyies internacionals hi actuaran TramPoline, Los Putos Makinas, Hands Down Circus i Gandini Juggling. S’hi esperen més de 20.000 persones. El pressupost d’aquesta edició del festival és de 150.000 euros.