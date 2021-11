La companyia de circ eia aterra al Temporada Alta i prepara un documental

La companyia de circ “eia” arriba avui al festival Temporada Alta (Teatre de Salt, 20.00 hores) després de la seva estrena al festival GREC i de la seva presentació a Fira Tàrrega, al Festival Assemblage’S de Ginebra (Suïssa) i al Theater op de Markt (Bèlgica), entre d’altres. Durant aquests mesos, Nuye ha estat un “èxit absolut de públic i aforaments del 100% en gairebé tots els emplaçaments”, segons destaca la companyia en una nota de premsa.

El nou espectacle de la companyia de circ eia reforçarà segurament la companyia de Fabrizio Giannini, Armando Rabanera, Francesca Lissia i Celso Pereira com una de les formacions referents del circ contemporani europeu. Nuye, que és el nom de la creació i significa nosaltres en napolità, té de tot: una escenografia rodant sorprenent, acrobàcies que enlluernen, música magnètica, humor, molta creativitat, una sòlida coreografia i moments brillants com la del cinema mut, els jocs d’ombres o les il·lusions d’una arrencada màgica.

La companyia prepara la pel·lícula documental ‘NUYE’, centrada en el procés de creació de l’espectacle

Es tracta d’una proposta circense excel·lent que no va decebre les expectatives que es van generar abans de l’estrena al Grec. Per primera vegada des de la creació de la companyia l’any 2011, els dos cofundadors, Giannini i Rabanera, no surten a escena. Però el segell d’eia que ja coneixem de les seves dues primeres creacions –Capas i InTarsi– segueix intacte i es manté l’essència del seu ja batejat com a circ humà.

Giannini i Rabanera han passat el relleu a sis joves artistes que mantenen el llistó molt alt i ofereixen preciosos moments, com el mà a mà entre Luca Bernini i Abby Neuberger, i les acrobàcies de Francesco Germini i Maiol Pruna. També hi ha icaris protagonitzats per dues dones, Laia Gómez i Ona Vives.

Nuye està codirigit per Armando Rabanera Muro, Fabrizio Giannini i Roberto Magro, amb coreografies de Michelle Man. La creació gira al voltant de les relacions humanes i tot té en un escenari ocupat per una paret modular que cobra vida, amb els seus forats, portes i un trampolí. Un espectacle molt sòlid i també molt, molt recomanable.

El nou muntatge compta amb una llarga llista de festivals i teatres col·laboradors, on farà gira aquesta temporada 2021-2022. Entre ells destaquen, a més de Temporada Alta, el Festival UP! de Brussel·les o el Mercat de les Flors, que el programarà aquest Nadal.

Amb la voluntat d’apropar el públic als llenguatges del circ contemporani, “eia” està preparant la pel·lícula documental NUYE, centrada en el procés de creació de l’espectacle amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania per conèixer millor i de més a prop els enfocaments artístics del circ actual. La pel·lícula es presentarà els dies 8 i 9 de gener del 2022 a la sala Sebastià Gasch del Mercat de les Flors. Ens ho apuntem a l’agenda.