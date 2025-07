Joan Ramon Graell, escollit nou director de La Central del Circ fins l’any 2027

L’acròbata Joan Ramon Graell ha estat seleccionat per a dirigir la Fàbrica de Creacó La Central del Circ fins al setembre del 2027, segons un comunicat de l’Ajuntament de Barcelona. Graell va dirigir l’any 2020 la Producció Nacional de Circ Estat d’Emergència i a més ha participat com a portor en moltes actuacions de la prestigiosa companyia francesa Akoreakro.

També ha impulsat el col·lectiu La Persiana -formada per companyies com Hotel Iocandi i En Diciembre- i ha estat durant cinc anys president de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC). Fa un any va ser seleccionat juntament amb Ramon Bech per crear Arxiu Viu, un projecte finançat pel Pla d’Impuls de la Generalitat i actualment en construcció.

Fa més de quatre anys Graell ja es va presentar per al càrrec de director de La Central, però tot i ser l’única candidatura, la comissió de selecció la va desestimar i es va desencadenar una important crisi a La Central del Circ, que orgànicament depèn de l’APCC.

Durant moltes etapes, Graell ha estat molt crític amb les polítiques cap al circ i ha denunciat a través de les xarxes les fortes subvencions que rep el Gran Teatre del Liceu en contrast amb les del circ. Abans de Joan Ramon Graell han ocupat el càrrec de La Central del Circ, entre d’altres, Leandro Mendoza (Cíclicus), Johnny Torres i Víctor Bobadilla, que ha estat el coordinador artístic els últims quatre anys.

