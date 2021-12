Els germans vietnamites Nghiep i Co Giang, la parella artística dels Giang Brothers, ha aconseguit aquest migdia un nou rècord Guinness Mundial: pujar 100 esglaons de la Catedral de Girona en només 53,6 segons, segons una nota de premsa de Circus Arts Foundation. El repte consistia a pujar el màxim de graons possible en un minut equilibri de cap-cap. La postura, segons la nota, subratlla que aquesta figura requereix una especial força física en cames i coll i un sentit de l’equilibri poc habitual fins i tot entre els grans noms de la primera divisió del circ mundial.

Els Giang Brothers –Nghiep (32 anys) i Co Giang (37 anys)– són dels artistes de circ de major renom de Vietnam i formats des de molt joves en l’acrobàcia esportiva. Els dos acròbates van ser els primers a aconseguir pujar les escales de la Catedral de Girona en aquesta posició l’any 2016, coincidint amb el Gran Circ de Nadal que se celebrava per tercer any consecutiu a la ciutat. En aquella ocasió van recórrer 90 esglaons en 52 segons.

La parella d’artistes ha pujat 100 esglaons de la Catedral de Girona en només 53,6 segons

L’acte, inscrit a l’agenda de proves del World Guinness Record de 2021, ha despertat gran expectació i, entre els nombrosos assistents, ha comptat amb la presència de Marta Madrenas, alcaldessa de Girona; Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i d’altres personalitats del món de la política i cultura gironines.

Els cronometristes oficials han estat Cristina Blázquez i Sergi Pujol, del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona mentre que han oficiat de testimonis Vicenç Estanyol, advocat del Gabinet jurídic del mateix Ajuntament; i Joan Jou, intendent de la Policia municipal. Prèviament, l’enginyer Jordi Fabrellas ha certificat que els esglaons mesuraven un mínim de 15 centímetres d’alçada, condició requerida per l’organització dels premis Guinness.

Els dos artistes actuaran, juntament amb 36 artistes més, al Gran Circ de Nadal de Girona que s’estrena dissabte i que ha venut 12.000 entrades i adaptat l’aforament al 70% per les restriccions covid.