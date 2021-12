Nit de premis i nit de reivindicació de les mares artistes, amb una Alba Sarraute embarassada que va presentar una gala molt rodona i molt ben conduïda i que va reunir unes 500 persones al Circ Històric Raluy i va comptar també amb la participació de molts dels fills i filles dels artistes convidats.

Els números de circ es van anar alternant amb el lliurament de premis. Mystike le grand cirque va guanyar el Millor espectacle de circ de carpa. És el primer espectacle del nou projecte de Ricardo, Alejandro i Claudio Rossi. Magdalena Ribes va recollir el premi i va destacar la “valentia” dels seus fills de tirar endavant un circ en pandèmia. També va qualificar Zirkòlika com un referent del sector.

També van ser premiats l’espectacle d’aeris i acrobàcies VoloV, del col·lectiu TQM-Te Quiero Mucho (millor espectacle de circ de carrer); el número de patins acrobàtics dels germans Holler i Kimberly Zavatta (millor número de circ); la jove artista Júlia Campistany amb “It happens” (millor artista emergent) i Mort de Riure (premi especial) de Los Galindos.

Com a millor espectacle de pallasses es va premiar l’espectacle A la fresca d’Anna Confetti, que va qualificar el circ com l’espectacle més gran i va dir que el circ és la seva vida. El millor espectacle de circ de sala va ser per l’espectacle Infinit de la Companyia Seon; i en la categoria de circ de carrer també es va atorgar un premi accèssit a l’espectacle “Dones d’aigua” de la companyia Voël.

L’espectacle De tu a tu del col·lectiu Mur va guanyar la segona edició del Premi al circ social i la Fira de circ al carrer de la Bisbal d’Empordà va obtenir el premi a la Millor iniciativa per a la projecció del circ. Durant la nit es va recordar amb especial emoció a Lola Casademont, impulsora del festival que va morir fa pocs mesos. El premi a la Trajectòria va ser per a la trapezista Graziella Galán, que en un vídeo enregistrat va agrair el premi a Zirkòlika i va tenir un record especial per al germans Carlos i Lluís Raluy.

L’espectacle, dirigit pe Xavier Erra, va comptar amb la banda de música dirigida per Mickey de los Reyes i les actuacions d’Alba Sarraute i Berta Pascual-Les Bisontes (clowns musicals), Griselda Juncà (trapezi), Pau Palaus i Fernando Villella-Bucraà Circus (pallassos), Federico Menini – Cia. Federico Menini (malabars amb objectes), Pasquale Marino – Cia Bergamotto (clown), Sergi, Sheka, Valen i Kaos – Hop Volcà (acrobàcia – breakdance), Valentino Didone – Circ Històric Raluy (roda cyr), Adrià Mascarell i Noemí Díaz-Cia. PakiPaya (quadre rus)

Aquest any també cal fer una menció especial per a Vicent Llorca, que s’està recuperant d’una lesió a l’esquena i tot i així ha mantingut i ha fet una renovació del jurat, reunint a persones de moltes sensibilitats.

A les graderies hi havia Tortell Poltrona i Montserrat Trias (Circ Cric), Antonio Álvarez (Circo Sensaciones), els pallassos Fulgenci Mestres, Jango Edwards i Sandro Roque, o el mag Maximiliano Stia, entre molts d’altres. La Nit de Circ d’aquest any ha mantingut la reivindicació del circ com a part de la cultura i ha recuperat l’esperit de trobada. I de la popular expressió Salut i Circ hem passat ara a Salut, fills i circ.