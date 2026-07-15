Gaudí inspira al circ

Enmig d’una onada de calor i coincidint amb un mundial de futbol, pocs aficionats al circ podien imaginar que trobarien un festival de primer nivell a Premià de Mar. El Parc d’en Malet, a tocar del mar, s’ha convertit durant 10 dies seguits (del 3 al 12 de juliol) en un nou espai per a l’exhibició de circ.
Fa dos anys que el Circo Smile va abandonar les gires per Catalunya. Ara ha reobert temporalment les portes amb Gaudirem, un festival concebut com un homenatge a Antoni Gaudí coincidint amb el centenari de la mort del genial arquitecte i al qual hi han assistit, entre d’altres, l’expert en Gaudi José Manuel Almuzara.
Gaudirem ha seguit una estructura similar als festivals de circ tradicional. El jurat (Ricardo Rossi, Rosa Raluy, Kristoff Estefano Elena Grossule, Antonio Giarola, Diana Reyero Serge Gambi i Anna Pellegrini) va decidir després de la funció del dia 10 de juliol el destí dels nous premis Drac d’Or, Plata i Bronze, el disseny dels qual és original de Cristina Turu, de Voilart.
La presentació de divendres 12 i de la resta de funcions va anar a càrrec del pallasso Globo (Albert Vilar), artista que alguns recordaran per les seves temporades com a carablanca al Circ-Museu Raluy. El text que servia com a fil conductor de l’espectacle es va escriure a quatre mans entre Globo i la seva filla Jana Vilar, arquitecta i coneixedora tant de l’obra de Gaudí com del llenguatge del circ. El resultat ha estat un guió que ha fugit dels tòpics i que ha relacionat cadascuna de les disciplines circenses amb frases, idees i conceptes que inspiraven l’arquitecte, com la natura, el trencadís, l’alçada, les columnes o la imaginació . Un exercici original que ha aportat cohesió a tot el muntatge.
El guió elaborat pel presentador Globo (Albert Villar) va donar cohesió a tota la funció
Els primers minuts de la funció van ser evocadors i esperem el senyal de moltes altres edicions que les mateixes xarxes socials del festival han assegurat que arribarien. Paolo Casanova, amb el seu personatge Carillon, va entrar a la pista amb un antiquíssim cotxe que funciona amb pedals. Carillon va agafar-ne un maniquí amb un cor que bategava i, tot seguit, va ballar un vals ple de tendresa i màgia. Després, centenars de bombolles de sabó van sortir del seu barret i van omplir la pista, fins que, dins d’una de les bombolles, hi va aparèixer un petit peix. Per un moment allò semblava l’Aquarium, però la funció de circ va continuar. Va ser un començament d’una gran poesia visual. Carillon, que va actuar amb la seva filla Nox, es va emportar el Drac de Bronze i va deixar un excel·lent record del seu personatge.
Després, la catalana Alba Domingo (veure imatge d’obertura) va presentar un bon treball de suspensió capil·lar. Va comença desplegant una faldilla gegantina amb els colors del trencadís que ens van recordar, com no, a Gaudí. Les figures, els remolins i els moviments des de l’aire van despertar l’entusiasme del públic. Durant les funcions també es va poder veure a l’acròbata Carmen amb una gran corona que representava a la Sagrada Família.
Valeria Macaggi, formada al Circo Wonderland, va presentar després de Domingo un mogut número d’escala lliure en què combinava els equilibris sobre els aparells amb el ball al ritme de la cançó Gonna make you sweat. Era la primera vegada que veia en directe a Valeria i em va encantar la frescor del número, la naturalitat, l’energia que transmet i el vestuari original: Un top i uns pantalons amples de xandall amb pedreria. Després de la funció vaig poder conversar amb Valeria, que a punt de fer 21 anys actuava per primera vegada -amb alguns nervis- en un festival. «Gaudeixo molt del número i m’hi sento molt còmode; unir equilibris i ball agrada a la gent això i és important per a mi”.
L’acròbata Carmen es va passejar pel festival amb una gran corona que representava a la Sagrada Família
El ritme de la funció va canviar a continuació amb una animada tarantella que Globo va tocar amb els seus guants musicals, un dels moments més festius de la vetllada. Després va ser el torn de la joveníssima Trixie, de només 16 anys, i el número d’equilibri i contorsions que ha impactat el món circense els últims anys i que la mateixa Trixie executa sobre un patinet hoverboar. El número segueix impactant. El jurat es va posar dempeus per aplaudir.
Tot i el poc públic que ha anat al festival, s’han viscut moments molt vibrants. Un dels moments més elèctrics el va protagonitzar Miguel Álvarez, setena generació d’artistes de circ. Álvarez va estar quasi perfecte i es va emportar el Drac de Plata. Va signar un treball de malabars d’alt nivell tècnic, amb el tradicional salt mortal d’una cullereta sobre el front que ha donat tan de prestigi a la seva família. També va presentar rutines amb maces i una magnífics malabars amb els peus que van tenir un final molt rodó.
Els primers premis Drac van anar a mans de Duo Polischuk (or), Miguel Álvarez (plata) i Paolo Casanova ‘Carillon’ (bronze).
La segona part va mantenir el bon nivell amb el número de quadrant aeri dels veneçolans Isabela i Ernesto, les ampolles musicals de Globo i l’elegant número que Naomi Nox sobre un original aparell aeri en forma d’espiral. Un altre dels grans moments va arribar amb el malabarista ucraïnès Dima Bakhtin, capaç d’encadenar llargues sèries amb cinc, sis, set i fins a nou pilotes.
Procedent d’Ucraïna, Duo Polischuk (Viktor i Nadiia) va presentar un número de cintes aèries que combinava equilibris, acrobàcia i força. Els equilibris dentals i els remolins van provocar la satisfacció del jurat, que li va atorgar el primer Drac d’Or de la història. Entre aquest jurat hi havia Diana Reyero, arquitecta mexicana que dirigeix l’empresa de carpes de circ JR Arquitectura Textil. L’empresa, creada el 2022, acaba d’estrenar un logo inspirat en Gaudí que inclou mosaics i miralls. Una altra membre del jurat va ser Anna Pellegrini, mare dels quatre mítics acròbates Los Pellegrini. Abans de votar vam poder parlar amb ella: “Em sento molt orgullosa dels meus fills; són artistes humils, amables i gentils”.
Globo va acabar la funció amb aquestes paraules: «Gaudí explicava que una gran obra mai no l’aixeca una sola persona, sinó que, igual que aquest espectacle, necessita molts mestres, moltes mans i molt de temps de treball per arribar a tocar el cel. Així, aquesta tarda, cada número ha estat una part d’aquesta gran obra. Cada artista ha estat com una columna. Cada gest, un detall. Gaudí n’ha estat la inspiració».
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