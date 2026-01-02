L’any comença fort. La prestigiosa companyia Gandini Juggling presenta vuit funcions de l’espectracle Heka (Res no és el que sembla) al Mercal de les Flors (Barcelona). Aquesta companyia porta la peça en què combinen els malabars i la màgia. El títol de l’espectacle, Heka, porta el nom de la deessa egípcia de la màgia. Segons la descripció del teatre, l’espectacle barreja humor i filosofia i “transporta el públic a un món fascinant on la realitat es fon amb la il·lusió, amb objectes que apareixen, desapareixen, leviten i es transformen en un context coreogràfic”.
Fundada el 1992 pels malabaristes Sean Gandini i Kati Ylä- Hokkala, Gandini Juggling és un referent dels malabars contemporani i molts crítics consideren que han reinventat i revitalitzat els malabars pel segle XXI. La companyia ha realitzat més de 6.000 funcions a 50 països. Els pròxims mesos té previstes actuacions de Heka a França, Bèlgica, Dinamarca i Suïssa. Les entrades costen 20 euros i les funcions es faran entre els dies 3 i 7 de gener.
