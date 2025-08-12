Estrelles i aquest any també aigua a les Nits de Circ de Besalú i Roses

La cinquena edició de les Nits de Circ ja està a punt. Seran un total de 4 funcions als Jardins del Molí de Besalú (del 13 al 16 d’agost) i 6 a la Ciutadella de Roses (del 19 al 24 d’agost). Com a gran novetat, aquest any hi haurà la incorporació als números de fonts d’aigua. Un total 18 artistes de 6 nacionalitats presentaran 9 atraccions de patinatge acrobàtic, equilibris, malabarismes i cintes aèries, entre d’altres tècniques circenses. Aquests són els números que presenta la nova producció de Circus Arts Foundation.
Oleg Tatarynov – Màstil aeri – Ucraïna. Aquest jove acròbata aeri es reparteix el seu temps entre escenaris de grans cabarets i passarel·les de moda de grans firmes. En una producció on els artistes passegen sota cels estelats, l’atracció de Tatarinov esdevé un poema estètic. En les darreres temporades ha actuat en espectacles com The Hole.
Housch ma Housch – Comicitat – Ucraïna. Estrafolari personatge que sembla que hagi sortit d’un film de terror en clau d’humor, l’artista Semen Shuster, nom civil d’Housh ma Housh està considerat avui com un dels pallassos més importants del nostre temps. Ha estat l’estrella durant set temporades del mític cabaret Lido de París i reconegut per alguns dels principals festivals d’arreu del planeta com els celebrats a París, Zhuhai o Montecarlo.
Duo Adam & Eve – Cintes aèries – Ucraïna. Parella d’acròbates aeris que ofereixen una presentació basada en l’origen de la humanitat a través d e la llegenda bíblica d’Adam i Eva. Els diferents passatges de l’atracció mesclen plasticitat amb un important risc. La força dental suma un extra d’espectacularitat en el moment àlgid de la seva presentació. L’atracció ha pogut veure’s en programes de televisió (Poland Got Talent) i circs (Charles Knie).
Natalia Rudhenko & Aleksey Maliy – Patinatge acrobàtic – Ucraïna. Girant al damunt d’una petita pista de patinatge circular de poc més de 2 metres de diàmetre, Alex i Natalia evolucionen a tota velocitat. Ofereixen un repertori d’alt voltatge combinant girs i recepcions inesperats. Recentment l’atracció ha format part dels espectacles de la cadena de teatres de varietats GOP d’Alemanya. El seu darrer exercici combina força dental amb suspensió capil·lar: una combinació mai vista fins avui.
Pierre Marchand – Malabars amb diàbolos – França. Des de l’any 2000 que es va presentar en públic per primera vegada fins avui, aquest malabarista francès s’ha convertit en una consagrada figura del món de l’espectacle pujant en escenaris de prestigi com Tihany Spectacular o Royal Palace, les pistes de circ com Arlette Gruss i el Cirque d’Hiver de Paris o programes de televisió com Le Plus Grand Cabaret du Monde.
Soery Dell’Aqua – Equilibris – Itàlia. Descendent d’una antiga nissaga circenses italiana, Soery, amb només disset anys, ofereix un repertori d’altíssim nivell tècnic en l’exigent disciplina de l’equilibrisme al damunt de bastons que barreja amb contorsió. L’atracció s’ha presentat amb èxit en el Festival Italian Circus Talent, on va guanyar el primer premi, i ha rebut la invitació per a participar a la propera edició del prestigiós Festival Internacional de Circ de MonteCarlo (gener 2026).
Karim & Soffien – Malabars – Austràlia / Marroc. Aquests dos joves artistes han recuperat una antiga i singular versió dels malabars a dos en que la dificultat augmenta perquè mentre es passen les bitlles l’un a l’altre es desvesteixen, primer, per a tornar-se a vestir més tard. El seu domini dels jocs malabars els permet aquest repte. Darrerament han estat un dels plats forts dels programa televisius Britain’s Got Talent (Regne Unit) i Tu si que vales (Itàlia).
Messoudi brothers – Mà a mà – Austràlia / Marroc. De mare australiana i pare marroquí, els tres germans Messoudi -veure imatge de portada- actuen a la pista del circ des de ben petits al costat del seu pare que exercí de mestre i que avui ja s’ha retirat de les pistes. Els tres artistes proposen un recital de força, acrobàcia i equilibri únic en el seu gènere actualment. No és per atzar que importants circs i cabarets en facin les seves estrelles: Circus Flic Flac, Circus Roncalli o Apollo varieté.
Valeria Macaggi –Escala lliure – Itàlia. De mare basca i de pare italià, Valeria compagina avui el seu temps entre les seves tres passions: mantenir-se en equilibri al damunt d’una escala no subjecta al terra, volar pels aires sota la cúpula del circ -ja sigui amb cercle o xarxa aèria- i encadenar intenses classes de dansa urbana. És un dels nous talents emergents del circ que mescla tradició i innovació en les seves actuacions. Aquesta temporada ha actuat a l’històric circ estable de Great Yarmouth (Regne Unit).
Paris Circus Orchestra · França. Els set músics d’aquesta formació especialitzada en l’acompanyament musical en directe d’atraccions de circ no només ofereix la banda sonora live de l’espectacle sinó que igualment amenitza l’arribada del públic que ja entra al recinte una hora i mitja abans de cada representació per a gaudir de l’espai food trucks. El seu director, el trompetista francès Pierre Pichaud, lidera l’orquestra del Cirque d’Hiver Bouglione de París.
