Els xanquers TodoZancos obriran la 16a edició del Festival de Circ de Terrassa

Si ens creiem que les temporades circenses existeixen, podríem posar-nos d’acord que a Catalunya acaben a l’agost amb les Nits de Circ de Roses i comencen el mes de setembre al Vallès. Allà s’hi celebra des de de l’any 2009 el Festival de Circ de Terrassa, un esdeveniment interessant organitzat per l’associació Tub d’Assaig 7,70 al barri de La Maurina. Ja es coneix la programació de la setzena edició, que arrencarà el 18 de setembre amb un espectacle itinerant de la companyia de xanquers Todo Zancos (veure imatge d’obertura) i inclourà, entre moltes altres propostes, l’humor negre de BOBAS, de la companyia valenciana Jimena Cavalletti.
La programació (veure AQUI) també presenta La paradeta, el nou espectacle de Circ Vermut, la companyia de Jordi Mas i David Candelich que com es pot veure inspira el cartell del festival. S’hi podran veure algunes propostes més, com Jean Philippe Kikolas amb un espectacle sobre els sense llar (Calor) i una Gran Gala de Circ a l’aire lliure amb la xemeneia de la plaça Assemblea de Catalunya presidint tot el xou. Passin i vegin. Comença la temporada!
