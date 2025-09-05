DIARI DEL CIRC

PER MARCEL BARRERA

  • Diari del Circ
    • 5 de setembre de 2025
    Circ i política, Companyies, Professionals
    0 comentaris

    Els premis Zirkòlika superen la crisi i es tornaran a fer el 17 de desembre

    Els premis de circ Zirkòlika es tornaran a fer després de la cancel·lació l’any passat a causa de les retallades en les subvencions de la Generalitat i a motius “institucionals i polítics”. La gala se celebrarà dimecres 17 de desembre a la carpa del Circ Històric Raluy, que estarà instal·lada al Port Vell de Barcelona. En una nota de premsa, l’entitat assenyala que “gràcies al suport rebut per part del sector professional i de diverses administracions públiques, el projecte recupera impuls i energia renovada“.

    Els Premis Zirkólika, segons remarca l’entitat, tenen com a objectiu reconèixer la “creativitat i l’excel·lència artística del circ contemporani i tradicional, i servir com a punt de trobada entre professionals, mitjans de comunicació i representants del sector cultural”.

    Zirkólika ja prepara la convocatòria i la producció de la gala. Les companyies i artistes que hagin estrenat espectacle els darrers dos anys poden presentar candidatura. L’únic requisit és que l’espectacle s’hagi pogut veure a Catalunya i que continuï disponible per a la seva exhibició. “Tots som importants, i entre tots fem sector. Recuperar aquests premis és essencial per donar al circ la visibilitat que es mereix”, afirma l’equip de Zirkólika en un comunicat.

