Els premis Zirkòlika 2025 nominen 33 projectes i premien Marcel Gros i Tusikcirc

Els XVI Premis Zirkólika de Circ de Catalunya han nominat un total de 33 projectes, entre espectacles, companyies, números de circ i iniciatives per a la projecció del circ. Les propostes s’han triat d’entre les 201 candidatures presentades per 101 companyies i projectes de circ, segons un comunicat de premsa de l’entitat, que torna a organitzar els premis després de cancel·lar-los l’any passat per problemes econòmics.
En total s’atorgaran un total d’onze guardons, set dels quals compten amb nominació. Cada categoria té cinc nominats, tret de la de Circ de Carpa, que en té tres.
En la categoria de Millor Espectacle de Circ de Sala s’han nominat Corcs, de Cia. MuTa; Cuirassa Oberta, de Cia. Marilén Ribot; Llenguatges, d’Impulsos; Nanuq, de Cia. Voël i Qoroq, de Kolektiv Lapso Cirk.
Els nominats a Millor Espectacle de Circ de Carrer són Carena, de La Córcoles; Borderline, de Cirque Entre Nous; Claudette, de Maleta Company & Cie Balancetoi; Domte, de Cia. Nacho Flores i La Paradeta, de Circ Vermut.
Opten al Millor Espectacle de Circ de Carpa Duelo, de Jean Philippe Kikolas; Vell Circ Madonna, de Cia. La Tête i Winter, de My!Laika.
Com a Millor Número de Circ han estat nominats Andreu Casadellà – Cia. Totapedra pel seu exercici amb el trapezi Washington, Ariadna Gilabert amb la corda volant, Duet Duot amb Temps de vol, Duo Seon format per Andreu Casadellà i Daniel Esteban amb Bumbalum i Yldor Llach amb La Doma.
En la categoria de Millor Espectacle de Pallassos i Pallasses s’han nominat A cada pas, de Cia. Pepa Plana; Banaba Flup, de StreetFools; Fe de Rutes, de Cia. Toti Toronell; Forat, de Dudu Arnalot i Woof, de Pere Hosta.
El premi a la Millor Iniciativa per a la Projecció del Circ sorgirà d’entre els següents nominats: Escola la Guixera del Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona (CPCG), Escola de teatre i circ d’Amposta (EtcA), Festivalet de circ de Manresa, Festivalet internacional de l’humor Pixa’t de riure! i Ramon Bech Batlle.
Per últim, com a Millor Companyia o Espectacle Emergent s’han nominat Cia. Bragacadavra per Caiguda lliure per a persones amb vertigen, If circus per Melic – Teixint Memòries, Cia. Express per Inkognito, Clara Cortés i Moriz Grenz per Hedonia i De tal palo per Fisgoneo.
Marcel Gros, premi a la Millor Trajectòria
Zirkòlika ha fet públics dos dels premis. El reconeixement a Millor Projecte de Circ Social és per a la companyia Tusikcirc, un projecte de circ social que “democratitza la cultura creant espais inclusius i comunitaris, amb acció educativa, artística i transformadora al territori”.
D’altra banda, el premi a la Millor Trajectòria és per al pallasso Marcel Gros (veure imatge d’obertura). El jurat defineix a l’artista manresà com un “referent indiscutible del circ contemporani, que transforma la senzillesa en poesia escènica i que amb més de quatre dècades de dedicació continua captivant generacions amb el seu univers lúdic, humanista i profundament creatiu. Gros inicia el seu camí artístic als anys vuitanta en l’àmbit musical i de l’animació amb grups com l’Orquestra Mandarina i la companyia El Setrill. El 1984 funda, amb Atilà Puig i Jordi Girabal, la companyia Teatre Mòbil, amb la qual crea alguns dels seus primers muntatges de referència abans d’emprendre, el 1991, una trajectòria en solitari que marcarà el seu estil i identitat pròpia.
Formant-se amb mestres com Willy Colombaioni, Pierre Byland, Berti Tobias i Philippe Gaulier, Marcel Gros construeix una manera de fer molt personal: un pallasso excèntric però profundament verbal, que combina humor intel·ligent, poesia i objectes convertits en personatges inesperats. La seva presència “a cara neta”, el domini del llenguatge i la capacitat de jugar amb diversos registres —del lirisme a l’absurd— el situen com un creador essencial, capaç d’interpel·lar públics de totes les edats. Guionista, intèrpret, director, escenògraf i productor de totes les seves creacions, ha signat espectacles tan destacats com Fenomenal, Standby, Invent
La seva trajectòria ha estat reconeguda amb premis com Rialles, el Bages de Cultura, la menció d’honor del Festival de Pallassos de Cornellà, diversos guardons a la Mostra Igualada, el Premi FETEN o el Premi al Millor Espectacle Familiar de Castilla y León.
Nit de Circ. Lliurament dels premis
La Nit de Circ dels Premis Zirkòlika 2025 es celebrarà el pròxim dimecres 17 de desembre. Les portes s’obriran a les 18.30 h, amb un espectacle inaugural al hall exterior a les 19.15 h. La gala i el lliurament dels premis començaran a les 20 h, a la Carpa del Circ Històric Raluy, al Moll de la Fusta. L’acte es podrà seguir en directe a les televisions de La Xarxa.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!