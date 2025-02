El trio d’acròbates xineses Suining Acrobatic guanya l’Elefant d’Or i el premi del públic

Sense categoria

Els equilibris amb tasses del trio d’acròbates xineses Suining Acrobatic Troupe i les cintes aèries d’On Exhale han guanyat els Elefants d’Or de la 13a edició del Festival Internacional del Circ de Girona. D’altra banda, el volteig acrobàtic d’UNIQUM i els equilibris en monocicle de Philippe & Marie-Lee s’han emportatr els Elefants de Plata.

Els elefants dalinians de bronze han estat per a la barra russa del Trio Zholdasovy, la cintes aèries del Duo DayLight i els màstils volants de Cangzhou Acrobatic Troupe de Xina. El Premi de la crítica ha estat per Chris Aguirre (malabars), el de la imatge per Nikol Taranenko (cintes aèries) i el del públic ha recaigut també en la companyia Suining Acrobatic. El Festival ha reunit durant cinc dies més de 29.472 espectadors.

A la imatge d’obertura, la Suining Acrobatic Troupe (equilibris amb tasses) al costat de l’alcalde de Girona, Lluc Casellas. Foto: Bertrand Guay.