DIARI DEL CIRC

PER MARCEL BARRERA

  • Diari del Circ
    • 7 de novembre de 2025
    On anar
    0 comentaris

    El Teatre Lliure i el TNC programen circ aquest cap de setmana a Barcelona

    El món del circ ofereix vàries propostes aquest cap de setmana (8 i 9 de novembre).  A Barcelona, la Companyia de Circ ‘eia’ presenta La pedra de fusta al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). En vaig fer un article a la revista Teatre Barcelona que es pot llegir AQUÍ. A la plaça Margarida Xirgu, a Montjuïc,  l’ONG Pallassos Sense Fronteres i el Teatre Lliure organitzen conjuntament el dissabte (12:00 h) un bolo de l’espectacle Bergamotto Show, a càrrec del pallasso Pasquale Bergamotto.

    A les terres de Ponent, la companyia Circ Pànic presenta El somni d’un pardal dissabte a la Sala Lo Cabildo de Preixens (Lleida). El muntatge proposa una mirada poètica i íntima al món del circ, jugant amb l’equilibri, el moviment i la sensibilitat.

    El Circ Històric Raluy, un dels grans referents del circ clàssic, continua la seva gira i abans d’instal·lar-se al Port Vell de Barcelona actua aquest cap de setmana a Sabadell, on instal·la la seva carpa amb sessions dobles dissabte (17 h i 19.30 h) i també diumenge (12.15 h i 17 h).

    A les Illes Balears, el Circo Coliseo segueix amb la seva gira insular i aquest cap de setmana fa una breu pausa abans d’instal·lar-se a partir del pròxim dijous dia 13 a Artà.

    Finalment, al País Valencià, destaca l’actuació al Teatre Calderón d’Alcoi del Gran Circ Acrobàtic Nacional de Xina, dissabte (18 h). I a Castelló hi actua tot aquest cap de setmana el Circ Raluy Legacy amb el seu espectacle Cyborg.

    A la imatge d’obertura, José Luis Redondo a l’espectacle La pedra de fusta. Foto Natacha Elmir.

     

