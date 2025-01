El teatre de l’Ateneu Popular de 9Barris s’omple per veure ‘RARA AVIS’

Circ d’Hivern. El teatre de l’Ateneu Popular de 9Barris (Barcelona), amb capacitat per a 300 persones, es va omplir ahir de gom a gom per assistir a una de les 23 funcions programades de RARA AVIS, un espectacle dirigit per Natalia Barraza que reivindica la diversitat i està protagonitzat per cinc ballarines i acròbates d’aeris (Mariana Fernández, Martina Covone, Sophie Núñez, Pia Bautista i Lucia Heege). L’última funció serà el 19 de gener. A la imatge, les cinc artistes saluden ahir al final de la funció.

Un museu del circ a França. La ciutat francesa de Châlons projecta un museu del circ i convertir-se a partir del 2028 en la “capital europea de les arts del circ”. El museu, amb un cost de 32 milions d’euros, s’ubicarà a les antigues casernes militars de Chanzy i tindrà cartells, vestuari, pintura i objectes. El pròxim mes de juliol es coneixerà el nom de l’arquitecte i del director del projecte.

Cavalcades de Reis. El veterà artista Fakir Kirman (Josep Miret) participarà a la cavalcada de Reis del Sarral (Tarragona) amb el seu espectacle de foc i el xouman Guillem Albà ho farà a la cavalcada de Barcelona amb la seva banda de música. Albà participarà a la carrossa del carbó.

Nou llibre. L’editorial Odoya Library ha publicat Storia del Circo, d’Alessandro Serena. El volum, que dedica especial atenció a les famílies i experiències italianes, arrenca amb l’origen de les diverses disciplines circenses i acaba amb el naixement del circ contemporani. El llibre posa especial atenció en el circ com a espectacle d’entreteniment popular i alhora com una barreja de disciplines i arts diverses.