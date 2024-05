El projecte Nilak, Premi Nacional de Cultura 2024

La carpa itinerant Nilak ha guanyat un dels Premis Nacionals de Cultura 2024 que ha concedit el CoNCA. Alguns dels membres impulsors del projecte –Griselda Juncà, Arnau Andreu, Irene Soler i Oriol Escursell– van recollir ahir el premi en nom de l’entitat i van agrair el reconeixement reclamant que “per nosaltres la cultura és una forma d’entendre la construcció d’un país, així que per favor facin política de la cultura i cultura de la política.”

El jurat del premi va valorar del projecte la seva “tasca de portar una programació amb activitats desenvolupades per artistes de reconegut prestigi arreu del país amb la voluntat d’arribar sobretot a comarques on no hi ha equipaments escènics i d’establir relacions de qualitat amb la població més enllà d’una simple itinerància d’espectacles”. La consellera d’Igualtat, Feminisme i Ciutadania del Consell Comarcal de la Terra Alta i regidora de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, Maria Teresa Mariné, va fer una glossa de Nilak, que fins al dia 9 de juny es troba a Caseres (Terra Alta) amb una programació que inclou les actuacions, entre d’altres, d’Escarlata, Cia Seon, PSiRC i Kolektivo Konika.

El projecte Nilak néixer el 2018, però va ser gràcies al finançament del primer pla d’impuls al circ de la Generalitat de Catalunya que va aconseguir posar-se en marxa l’any 2021 i va estrenar la carpa pròpia. Tot i el fort suport del sector a una iniciativa privada, eviten definir-se com a circ i opten per una altra fórmula: espai escènic itinerant.

A la imatge d’obertura, tots els premiats ahir a Barcelona. A l’esquerra, Oriol Escursell, del projecte Nilak. Foto: CoNCA.