El projecte Nilak arrenca a Vilalba dels Arcs i estrena carpa

El paisatge de la comarca de la Terra Alta ha canviat de color aquest matí, quan s’ha produït un desembarcament de circaires a Vilalba dels Arcs, la petita població pròxima a Gandesa que durant les pròximes setmanes serà l’escenari de les primeres funcions de la carpa del projecte Nilak, una de les mesures estrelles del pla d’Impuls de la Generalitat de Catalunya. Hi actuaran, entre d’altres, Animal Religion i Escarlata Circus.

Per presentar la nova carpa, s’han desplaçat fins a Vilalba dels Arcs la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i represenants dels festivals Trapezi, l’escola Rogelio Rivel o el centre de creació La Vela, entre molts d’altres representants del sector del circ.

L’impulsor del projecte, el trapezista i ballarí Oriol Escursell, ha explicat que ell procedeix d’una família sense accés a les arts escèniques. Molt emocionat, ha dit que l’origen de Nilak es remunta a fa tres anys, quan va veure que la millor manera de fer arribar el seu ofici era “construint un teatre” i així pal·liar els dèficits de moltes famílies que com la seva viuen en comarques sense teatre.

Nilak ha nascut de la unió d’un grup d’artistes de circ contemporani catalans amb ganes d’impulsar les arts circenses. Alguns d’ells (Jorge Albuerno o Griselda Juncà) ja havien treballat amb Escursell al projecte sobre els refugiats ‘Naqba’.

Després de la roda de premsa, que ha comptat amb la participació de Jordi Príncep (APCC) i Anna Esteve (Fundació Carulla), la comitiva s’ha desplaçat fins a la carpa, fabricada al taller d’Itàlia FG Membrane i muntada posteriorment a Can Gabarra. La carpa té capacitat per acollir 200 persones i medeix 18 metres de diàmetre i 9 metres d’alçada. A la carpa, els representants del sector s’han fotografiat amb la consellera, i ja a dins s’ha presentat un número de bola d’equilibris (Léa Legrand), i humor (Brunette Circus).

Durant la jornada, també han sorprès les declaracions d’Oriol Escursell, que s’ha referit vàries vegades a la carpa de Nilak com un “teatre” i no com un circ. Preguntat sobre la qüestió, ha reiterat: “És un teatre amb forma de circ”. La carpa no pagarà taxes als municipis que visiti i farà gira per les comarques catalanes que no tenen teatre: Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Conca de Barberà, Garrigues, Lluçanès, Moianès, Montsià, Pallars Sobirà, Priorat, Terra Alta i Vall d’Aran.

Al llarg de la presentació, l’APCC ha demanat una política integral i de “llarga durada” i la consellera ha explicat que durant el 2022 es negociarà un nou pla d’impuls del sector, amb un creixement molt important però que encara encara es queixa de moltes mancances de formació i exhibició i producció. Garriga ha xifrat en 2’7 milions d’euros els diners invertits aquest any, un 85% més que l’any 2013, quan el circ va rebre prop d’1’4 milions d’euros.

Aquestes són les 11 mesures -8 encara vigents- del pla d’impuls presentat fa dos anys però que la pandèmia ha perllongat un any més, fins l’any 2022.

FORMACIÓ: Impuls a la consolidació del projecte formatiu del Centre de les Arts Rogelio Rivel i visibilitat de la Xarxa d’Espais de Circ. Pressupost: 73.500 euros.

INFRAESTRUCTURES PER ALS ESPAIS DE CIRC: Millora de les infraestructures dels espais de circ de Catalunya i visibilitat de la Xarxa d’Espais de Circ. Pressupost: 150.000 euros.

CIRC COMUNITARI: Creació d’un banc de recursos i producció de materials de circ comunitari com a eina de transformació social i empoderament de comunitats. Pressupost: 66.000 euros.

POBLES DE CIRC: Apropar el circ a pobles de menys de 10.000 habitants i crear vincles entre aquests municipis i els espais de circ que ja existeixen. Pressupost: 175.000 euros.

NILAK: Creació d’un espai escènic amb una carpa itinerant per apropar les arts escèniques contemporànies a les comarques catalanes sense teatres. Pressupost: 150.000 euros (entra dins el pressupost d’infraestructures).

DIFUSIÓ: Potenciar la presència del circ als mitjans de comunicació a través d’accions d’acompanyament i reflexió sobre el circ català actual per als professionals dels mitjans. Pressupost: 10.000 euros.

CIRC I CREACIÓ PUBLICITÀRIA: Difondre el potencial del circ entre el sector empresarial dedicat al màrqueting i a la publicitat. Pressupost: 13.000 euros.

ESFERA CIRC: Acompanyament i coneixement del sector del circ entre agents culturals mitjançant un itinerari formatiu adreçat a responsables de programació, policy makers i periodistes. Pressupost: 60.200 euros.

PRODUCCIÓ NACIONAL DE CIRC: Donar suport als creadors i artistes emergents de Catalunya a través de la creació d’una producció de circ mig/gran format amb projecció nacional. Pressupost: 338.000 euros.

PRODUCCIÓ NACIONAL DE CIRC EN GIRA: Gira de la Producció Nacional de Circ entre diferents equipaments escènics de Catalunya.

INTERNACIONALITZACIÓ: Potenciar la contractació i la visibilitat del circ català a l’estranger, creant nous vincles amb els agents europeus del sector. Pressupost: 80.000 euros.