El Parlament de Catalunya demana doblar el pressupost de Fira Trapezi de Reus

La comissió de Cultura del Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució presentada per Junts que insta el Govern de la Generalitat a incrementar l’aportació pressupostària destinada a la Fira Trapezi de Reus, amb la voluntat d’equiparar aquest esdeveniment circense amb altres cites culturals de referència del país com FiraTàrrega. La iniciativa posa de manifest el desequilibri existent en el finançament del circ respecte a disciplines com el teatre, la música o la dansa, i reclama un reconeixement institucional més ferm per a aquest sector artístic. De fet, el pressupost actual de Trapezi, al voltant dels 600.000 euros, és el mateix que fa 30 anys.
La proposta aprovada contempla un augment progressiu de la inversió pública fins a situar el pressupost global de la fira entre 1 i 1,2 milions d’euros, una xifra que permetria consolidar i ampliar les seves activitats. En aquest sentit, es destaca la importància de Trapezi com a principal aparador del circ contemporani a Catalunya i com a punt de trobada clau per a professionals, companyies i programadors.
El ressupost actual de Trapezi, al voltant dels 600.000 euros, és el mateix que fa 30 anys.
A més de reforçar el finançament, la resolució també subratlla la necessitat d’impulsar la projecció internacional del festival i de consolidar-lo com un mercat estratègic dins del sector del circ. Aquest suport institucional hauria de contribuir a enfortir la creació artística, facilitar la circulació d’espectacles i garantir la continuïtat d’un esdeveniment que té un fort arrelament territorial i una trajectòria reconeguda. Amb aquesta mesura, el Parlament demana que el circ tingui un paper més rellevant dins les polítiques culturals del país, reconeixent la seva aportació a la diversitat artística i al desenvolupament cultural de Catalunya. La resolució del Parlament arriba coincidint amb el 30è aniversari de Trapezi, que se celebrarà el mes de maig.
