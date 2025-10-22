El pallasso Pau Sarraute deixa el Circo Italiano després de quasi 15 anys

El pallasso Pau Sarraute farà la seva última actuació amb el Circo Italiano, actualment Circo Encantado, aquest diumenge a Albacete. L’artista posa fi així a una etapa de quasi 15 anys que va començar l’abril de 2011 amb Joan Montanƴès ‘Monti’.
Sarraute explica la seva decisió alhora que no descarta, si es dona el cas, de col·laborar puntualment amb el circ “He estat molt a gust i feliç durant aquests anys, però últimament he notat que la família em quedava molt lluny i a partir d’ara vull estar-hi més a prop”.
Sarraute s’ha consolidat amb el temps.com un dels pilars d’aquest circ tradicional de la família Rossi. Un dels grans èxits d’aquesta llarga etapa ha estat la compenetració a la pista amb Marco Rossi, amb qui han creat l’enginyosa, divertida i molt punki parella Paute i Capitano. Fa uns anys vaig publicar una entrevista a la parella que encara es es pot llegir AQUI.
Viure a Catalunya, que el Circo Italiano fa anys que no visita, suposarà estar més a prop dels seu pare, el músic Jorge Sarraute, de la seva mare Montse Pons, i de la seva parella, entre molts d’altres. El seu retorn també suposarà el retrobament amb el pallasso Sabanni. Tant ell com Sarraute fa molts anys que busquen un moment per treballar junts. El circ tradicional espanyol perd un pallasso, però amb aquesta decisió Catalunya també en guanya un.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!