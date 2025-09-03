Figueres acollirà per primera vegada, entre els dies 25 i 28 de setembre, el nou Circo de la Luz, una producció que vol “revolucionar” el concepte de circ amb un nou espectacle immersiu, segons informa la companyia. L’espectacle, que es presentarà en una carpa al recinte firal de Figueres, inclourà animals lluminosos i coreografies amb làser. Tot amb l’objectiu de crear un fort impacte visual a l’espectador i fusionar tradició amb tecnologia. Hi haurà números de trapezis volants, patins acrobàtics i comicitat, entre d’altres tècniques. Segons el circ, la nova marca del Circo Alegría de la família italiana Faggioni, els animals que apareixen “substitueixen els reals” i són una “aposta ètica i visual“. Després de Figueres, la companyia s’instal·larà a Terrassa.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!