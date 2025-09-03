DIARI DEL CIRC

PER MARCEL BARRERA

  • Diari del Circ
    • 3 de setembre de 2025
    Espectacles, On anar
    El nou Circo de la Luz s’instal·larà a Figueres i Terrassa els mesos de setembre i octubre

    Figueres acollirà per primera vegada, entre els dies 25 i 28 de setembre, el nou Circo de la Luz, una producció que vol “revolucionar” el concepte de circ amb un nou espectacle immersiu, segons informa la companyia. L’espectacle, que es presentarà en una carpa al recinte firal de Figueres, inclourà animals lluminosos i coreografies amb làser. Tot amb l’objectiu de crear un fort impacte visual a l’espectador i fusionar tradició amb tecnologia. Hi haurà números de trapezis volants, patins acrobàtics i comicitat, entre d’altres tècniques. Segons el circ, la nova marca del Circo Alegría de la família italiana Faggioni, els animals que apareixen “substitueixen els reals” i són una “aposta ètica i visual“. Després de Figueres, la companyia s’instal·larà a Terrassa.

