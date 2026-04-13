El Manifest Mundial del Circ reivindica la creació d’un circ estable a Barcelona

Circ estable, ja. L’Associació de Professional de Circ de Catalunya (APCC) ha fet públic un manifest en què reivindica una vegada més un “espai d’exhibició per al circ a la ciutat de Barcelona”. Aquest espai, que l’APCC considera necessari per al creixement del sector, hauria de permetre visibilitzar les creació de les companyies catalanes, que a diferència del teatre o la dansa no disposen d’un lloc de referència on mostrar les seves creacions. El manifest, escrit per l’equip de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà coincidint amb el Dia Mundial del Circ 2026 que se celebra el pròxim dissabte 18 d’abril, es distribuirà a entitats i companyies de circ perquè es llegeixi abans dels actes i espectacles organitzats durant tot el mes d’abril.
El circ estable és una demanda que ja es va plantejar el 2008, quan el primer pla integral que van firmar l’APCC i la Generalitat va incloure una mesura que mai es va arribar a fer: l’elaboració d’un pla de viabilitat. Han anat passant els anys, 18 exactament, i malgrat alguns documents i propostes que l’Ajuntament de Barcelona ha posat sobre la taula mai s’ha concretat res. S’han anat donant voltes a una idea que topa amb un pressupost, el lloc on s’hauria de fer i també qui hauria de gestionar aquest circ estable o espai d’exhibició. El mateix manifest (llegir AQUI) també destaca la importància dels programadors, festivals i fires dedicades al circ i alhora remarca que el circ “encara no té ni el reconeixement ni les estructures que hauria de tenir”.
Imatge dobertura creada amb IA.
