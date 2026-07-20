DIARI DEL CIRC

PER MARCEL BARRERA

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    • 20 de juliol de 2026
    Espectacles, Festivals, màgia
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    El mag Txema Muñoz guanya amb ‘Gota’ el Premi del Públic Lola Casademont

    La 31a Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà ha tancat una “edició d’èxit amb prop de 22.000 assistents“, segons una nota de premsa de l’Ajuntament de La Bisbal, que també destaca la consolidació de la Fira com una de les “principals cites del circ contemporani a Catalunya” i alhora el “paper com a plataforma d’exhibició” “Malgrat les altes temperatures del cap de setmana -afegeix la nota- el públic ha respost omplint els diferents espais de la programació i demostrant la seva fidelitat”.

    Prop de 22.000 assisteixen a una Fira marcada per les estrenes

    Un dels aspectes més destacats d’aquesta edició, destaca l’Ajuntament, ha estat l'”aposta per la nova creació” amb un total de dotze estrenes.  La programació ha combinat companyies consolidades i emergents amb propostes familiars i experimentals. A més, el Premi del Públic Lola Casademont ha estat per a Gota, del mag Txema Muñoz, que al final de la funció va fer tres comentaris però es va oblidar de demanar el vot  pel seu espectacle (com fan totes les companyies), tot i els gestos insistents d’Eva Gasull indicant el QR per votar.

    A la imatge, Txema Muñoz, al centre i entre dos joves del públic que van sortir durant la funció, a la plaça Benet Mercader. 

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