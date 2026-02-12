El fort vent destrossa la carpa gran del Circ Cric al Montseny

El fort vent ha afectat greument dues de les tres carpes del Circ Cric a Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental), estripant les lones i doblegant alguns dels peus metàl·lics, segons informa VilaWeb. Segons la mateixa informació, tot i que el vent s’ha endut també bona part del material que s’hi emmagatzemava, no s’han hagut de lamentar danys personals.
La carpa més afectada ha estat la més gran, la de 36 metres de diàmetre i 20 anys de vida, que ha quedat (com es pot veure a la imatge) amb la lona totalment estripada. En canvi, la carpa petita ha quedat pràcticament intacta i només han volat les portes. Segons una informació de Línia Vallès, l’”Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera ha ofert suport logístic al circ per ajudar en les tasques de neteja i seguretat”. En un vídeo a les xarxes, Tortell Poltrona ha agraït als amics que han anat a ajudar i ha assegurat que el circ “es tornarà a aixecar”.
Foto d’obertura: Circ Cric.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!