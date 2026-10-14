El Festival de Pallassos de Cornellà celebra la 21a edició amb 44 espectacles i 70 funcions

El Festival Internacional de Pallassos de Cornellà – Memorial Charlie Rivel celebra del 18 al 25 d’octubre de 2026 la seva 21a edició amb 70 representacions de 44 espectacles a 20 espais repartits entre carrers, places, teatres, escoles, residències, la carpa i altres localitzacions de Cornellà de Llobregat.
La 21a edició, sota el lema Riure en perill d’extinció, fa una crida a protegir el riure com un patrimoni comú, com una espècie amenaçada que cal cuidar, cultivar i defensar. Una edició que arriba per “celebrar el riure com a acte de resistència i rehumanització”, segons remarca una nota de premsa del festival.
Hi haurà actuacions de Pere Hosta, Sabanni, Loco Brusca, Dudu Arnalot, Los Putos Makinas o Gardi Hutter, entre molts d’altres
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, conjuntament amb la direcció artística del festival, ha decidit que el Nas d’Or 2026 recaigui en la família Pla Solina (Quimet Pla, Núria Solina, Oriol Pla Solina i Diana Pla Solina), premi que s’entregarà el 22 d’octubre a la gala inaugural de la carpa de circ de plaça Catalunya.
La família Pla Solina rebrà el pròxim dijous dia 22 d’octubre el Nas d’Or del festival
La carpa de circ de Plaça Catalunya de Cornellà tornarà a ser una de les protagonistes en aquesta 21a edició del Festival Internacional de Pallassos. Un espai on se celebraran les Gales Alapista! del festival del 22 al 25 d’octubre. Les gales estaran conduïdes per Las Couchers, comptaran amb l’energia del directe musical i l’humor de la banda Tiger Kowalsky y Los Despedidos, el clown del brasiler Claudio Carneiro i de la canadenca Mooky Cornish, amb l’acròbata Max Weldy i el circ de la Cia. Seon.
El festival arrencarà aquest diumenge 18 d’octubre a partir de les 10.30 h. El centre de Cornellà s’omplirà de pallassos i pallasses, tallers, jocs i animació familiar per donar la benvinguda a la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà – Memorial Charlie Rivel. Hi haurà tallers i jocs de Maria Solà, Kanaya Circ, El Burro dels Jocs i Arquitecte de Somriures i els espectacles Merograde de Brincadeira, Forat de Dudu Arnalot i Camelva de Campi Qui Pugui.
Alter, de la Cia. Albert Vinyes, és l’espectacle coproduït pel Festival Internacional de Pallassos de Cornellà
El divendres 23 d’octubre els pallassos i pallasses continuaran rondant pels carrers de Cornellà. Al matí, a partir de les 10.30 h, En Clown de Vida i Street Fools es passejaran pel Mercat Marsans i Panettone Brothers i Traüt pel Mercat Sant Ildefons. A la tarda serà el torn de la cercavila, transformant l’espai urbà (a partir de les 18 h del Mercat de Sant Ildefons a la plaça de Catalunya), amb la participació de Traüt, Panettone Brothers, La Fam Teatre, La Industrial Teatrera, Anna Confetti, Al Trote Sobre Ruedas i els pallassos de la Creu Roja de Cornellà.
L’espectacle Alter de la Cia. Albert Vinyes (veure imatge d’obertura) és l’espectacle coproduït pel Festival Internacional de Pallassos de Cornellà aquest 2026, en el marc de la col·laboració amb C.L.A.P.Spettacolodalvivo de Brescoa, que acull la companyia en una residència artística de dues setmanes a les seves instal·lacions i dona suport al procés de creació de l’espectacle.
Durant el festival hi haurà actuacions de Pere Hosta, Sabanni, Loco Brusca, Dudu Arnalot, Los Putos Makinas o Gardi Hutter, entre molts d’altres. El programa inclou també altres propostes: Cia. Sabanni, un cabaret de pallasses, Los Putos Makinas, una gala solidària, exposicions de fotografia i espectacles de sala amb Gardi Hutter, Fred Blin o Loco Brusca.
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