El Festival de Circ de Terrassa canvia de lloc i es farà al cèntric barri de Sant Pere

Sorpresa i de les grosses al Festival de Circ de Terrassa. Després de 17 anys, el festival fa un canvi d’emplaçament radical i aquest any deixa una de les seves imatge insígnia des del 2009 ─la xemeneia de la plaça Assemblea de Catalunya─ i trasllada tota la programació al centre de la ciutat. En resum, el festival de l’Associació Tub d’Assaig 7’70, que arrenca aquest dimarts i es perllonga fins el diumenge 20, abandona el popular barri de La Maurina i s’instal·la al barri de Sant Pere.
En total, en aquesta 17a edició hi haurà vuit nous espais. La inauguració es farà dimarts al matí al Mercat de la Independència i anirà a càrrec de Circ La Tête, que durant els dies següents presentarà el seu espectacle Les noces de Tituró en una carpa que instal·larà a pocs metres de les esglésies de Sant Pere.
La plaça Rector Homs serà un altre nou espai important. Allà s’hi farà la Gran Gala del Festival (dia 19 a les 20.30), aquest any presentada per Alba Sarraute amb música en directe de Los Circonautas i els números de Mari i Arnaud (malabars), Paula Jirkal (aeris), Duo Fire (mà a mà), Trucos Locos (bàscula) i Yldor Llach i Mireia Sala (quadrant aeri).
La plaça Font del Comú, al parc de Vallparadís, serà un altre punt neuràlgic de la nova etapa del festival. Allà hi actuarà Cia Vermut i s’hi farà una gala d’artistes emergents amb Luana Flores, Julián Lafuente i Cia. Sobretaula. Altres nous espais que s’estrenen ─ alguns amb entrada de pagament─ són la Gradeta del Tub d’Assaig, les esglésies de Sant Pere, el Pati Col·legi ─aquí s’hi faran nombrosos tallers─ i el Pont Blau. Entre les companyies que hi actuaran també hi ha Cia. Sputniks, Capicua, Mago Manu, Duo Laos, If Circus, La Nördika i Circ Flying Pikmis.
Tots aquests canvis suposen un repte important per a l’Associació Tub d’Assaig, que de tres espais molt concentrats al barri de La Maurina passa ara a vuit espais més i disseminats pel centre de Terrassa. Molta sort en aquesta nova etapa.
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