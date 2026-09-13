DIARI DEL CIRC

PER MARCEL BARRERA

  • Espectacles
  • Companyies
  • Nou Circ
  • Circ tradicional
  • Festivals
  • Circ Social
  • Circ i política
  • Llibres i cinema
  • Professionals
  • Obituaris
  • On anar
  • Diari del Circ
    • 13 de setembre de 2026
    Festivals, General
    0 comentaris

    El Festival de Circ de Terrassa canvia de lloc i es farà al cèntric barri de Sant Pere

    Sorpresa i de les grosses al Festival de Circ de Terrassa. Després de 17 anys, el festival fa un canvi d’emplaçament radical i aquest any deixa una de les seves imatge insígnia des del 2009 la xemeneia de la plaça Assemblea de Catalunya i trasllada tota la programació al centre de la ciutat. En resum, el festival de l’Associació Tub d’Assaig 7’70, que arrenca aquest dimarts i es perllonga fins el diumenge 20, abandona el popular barri de La Maurina i s’instal·la al barri de Sant Pere.

    En total, en aquesta 17a edició hi haurà vuit nous espais. La inauguració es farà dimarts al matí al Mercat de la Independència i anirà a càrrec de Circ La Tête, que durant els dies següents presentarà el seu espectacle Les noces de Tituró en una carpa que instal·larà a pocs metres de les esglésies de Sant Pere.

    La plaça Rector Homs serà un altre nou espai important. Allà s’hi farà la Gran Gala del Festival (dia 19 a les 20.30), aquest any presentada per Alba Sarraute amb música en directe de Los Circonautas i els números de Mari i Arnaud (malabars), Paula Jirkal (aeris), Duo Fire (mà a mà), Trucos Locos (bàscula) i Yldor Llach i Mireia Sala (quadrant aeri).

    Cartell de la 17a edició del Festival de Terrassa.

    La plaça Font del Comú, al parc de Vallparadís, serà un altre punt neuràlgic de la nova etapa del festival. Allà hi actuarà Cia Vermut i s’hi farà una gala d’artistes emergents amb Luana Flores, Julián Lafuente i Cia. Sobretaula. Altres nous espais que s’estrenen alguns amb entrada de pagament són la Gradeta del Tub d’Assaig, les esglésies de Sant Pere, el Pati Col·legi aquí s’hi faran nombrosos tallersi el Pont Blau. Entre les companyies que hi actuaran també hi ha Cia. Sputniks, Capicua, Mago Manu, Duo Laos, If Circus, La Nördika i Circ Flying Pikmis. 

    Tots aquests canvis suposen un repte important per a l’Associació Tub d’Assaig, que de tres espais molt concentrats al barri de La Maurina passa ara a vuit espais més i disseminats pel centre de Terrassa. Molta sort en aquesta nova etapa.

    Un cabaret sobre la maternitat tanca la fira de circ Trapezi de Reus
    15.05.2023 | 3.00
    A Companyies, Fira de Circ Trapezi, Professionals
    El món del circ compareix avui al Parlament per rebutjar les prohibicions
    08.10.2014 | 12.20
    A General
    Blai Mateu aconsegueix portar el seu espectacle sobre l’exili a Barcelona
    25.08.2011 | 1.02
    A Sense categoria

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.