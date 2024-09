Al Circo Coliseo li està sortint bé la gira per Catalunya. Va arrencar el mes de juny a Salou i la companyia encara s’estarà per terres catalanes fins al mes de desembre com a mínim, segons expliquen els seus responsables, que destaquen la “bona acollida” que ha tingut fins ara l’espectacle a Catalunya.

Ahir a la tarda, les graderies tenien un molt bon aspecte per veure una funció de dues hores de durada. Unes 400 persones van assistir al recinte firal de Granollers a una funció amb números de teles aèries, perxa xinesa, contorsió, salts de corda i comicitat, entre d’altres. A l’espectacle hi intervenen 12 artistes, la meitat dels quals provenen de l’escola de circ de Cuba.

Van destacar els números elegants i precisos de la jove parella cubana Aranda i Roselli (quadre aeri i mà a mà) i de Kevin de la Torre, l’home-bala que surt disparat des un canó i impacta en una xarxa. Després de la funció, artistes i operaris van desmuntar ràpidament tot el circ. La setmana que ve estrenaran a Viladecans i durant els pròxims dos mesos visitaran vàries localitats del sud de Barcelona.

A la imatge d’obertura, Kevin de la Torre just abans d’entrar al canó, ahir a la tarda durant la funció del Circo Coliseo al recinte firal de Granollers.