El Circo Alegría de la família Faggioni arrenca el 26 de setembre a Figueres una gira de cinc mesos per Catalunya amb l’espectacle sobre gel Circo Alegría On Ice. Després d’aquesta primera parada té previst actuar a Sabadell i Manresa. A partir de l’1 de novembre, i durant una llarga temporada que inclourà els nadals, estarà instal·lat al parc del Fòrum de Barcelona. L’espectacle, que es va veure els nadals del 2023 a Madrid amb un gran èxit de públic, és una funció infantil, molt visual, amb moltes coreografies i amb les entrades del pallasso Oliver Jarz com un dels grans protagonistes. L’última vegada que Circo Alegría va visitar el Fòrum de Barcelona va ser l’any 20218 amb l’espectacle Aqua Circus (veure foto d’obertura). Quan acabi la seva estada a Barcelona, el 16 de gener, la companyia viatjarà a Lleida i acabarà la gira catalana a Tarragona el mes de febrer.