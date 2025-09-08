Malgrat la guerra i els bombardejos nocturns, el circ continua a Kíiv. El circ estable de la capital ucraïnesa obrirà el pròxim 13 de setembre una nova temporada amb una programació que preveu que en cas de bombardeig rus els espectadors es desplaçin fins a un refugi que hi ha a l’interior del mateix circ.
A la pàgina web del Circ Nacional d’Ucraïna, es poden llegir algunes instruccions als espectadors que volen comprar una entrada. “En cas d’atac aeri, l’esdeveniment se suspendrà i es reprendrà un cop finalitzat”. “Si l’atac aeri -afegeix la informació- es produieix abans de l’inici de l’espectacle, aquest començarà 20-30 minuts després que hagi finalitzat”.
El circ estable, amb capacitat per a 2000 espectadors, es va construir al centre de Kíiv i durant molts anys va ser l’equipament circense més gran de l’antiga Unió Soviética (URSS).
