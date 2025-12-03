Poques vegades un espectacle està dedicat a un artista. Aquest any, el Circ de Nadal de l’Hospitalet serà un homenatge al pallasso Claret Papiol, que va morir el passat mes de maig després d’una llarga carrera. La novena edició d’aquesta cita circense anual serà del 13 de desembre al 7 de gener a l’esplanada del carrer de la Feixa Llarga. Allà s’hi veurà El Petit Circ Laret, un espectacle que presentarà la història d’un circ familiar que, malgrat les dificultats, conserva intacta la passió per continuar actuant.
Aquesta edició tan especial del Circ de Nadal estarà dirigida per Diana Pla, de la reconeguda família Pla. El Petit Circ Laret combinarà disciplines com la perxa xinesa, el trapezi, la bicicleta acrobàtica, la corda fluixa o la música en viu. Pensat per a tots els públics, es convertirà en una “celebració del circ clàssic i del compromís vocacional dels seus intèrprets”, segons destaca en una nota de premsa Circ de Nadal.
El Circ de Nadal de L’Hospitalet és organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament i produït per Bipol·art, companyia impulsora també del festival Per Amor a l’Hart i d’Opal’ha!. L’entrada és gratuïta, però cal reserva prèvia a través del web de Codetickets, amb obertura de places els dies 2 i 4 de desembre a les 12 i 18 h. Tot i això, les persones sense reserva podran accedir-hi per ordre d’arribada fins a completar l’aforament.
La carpa té capacitat per a 550 espectadors. La programació inclou funcions des del 13 de desembre de 2025 fins al 7 de gener de 2026, amb diversos dies de doble sessió, També es preveu organitzar tallers de circ els dies 13, 20 i 27 de desembre i el 3 de gener.
