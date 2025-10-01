DIARI DEL CIRC

PER MARCEL BARRERA

  • Diari del Circ
    • 1 d'octubre de 2025
    Circ Cric, pallassos, Professionals
    0 comentaris

    El Circ Cric reuneix aquest cap de setmana un centenar de pallasses

    La trobada anual de la comicitat femenina que organitza cada any el Circ Cric a Sant Esteve de Palautordera està aquí a la cantonada. La 12a edició començarà demà dijous dia 2 d’octubre i es perllongarà fins diumenge dia 5. Hi haurà vuit espais d’actuació i hi participaran un centenar de pallasses d’arreu del món, entre les quals hi ha Hilary Chaplain, Barbara Probst, Jessica Arpin, Sue Morrison i Marina Barbera.

    El dissabte 4 es viurà el gruix de la programació amb els següents espectacles: Boom, Flap, Boing: Paraules i sons per a orelles curioses, de Gemma Moll; Combinat “Tot a punt” amb Angi Amaya, Jessica Arpin, Federica Lacomba i Barbara Probst; Davant el dubte, balla! de Senyora X (Argentina); Miss Margherita de Jessica Arpin (Suïssa/Brasil); WOOW! De Cie. Bruboc (Itàlia) Cruu de Diana Gadish; i Ni fú ni fá de Cia. La Buffa (Extremadura).

    El dissabte 4 es viurà el gruix de la programació i es farà el cabaret dedicat a la pallassa Marta Carbayo

    Com és habitual, la nit  acabarà amb el Cabaret Marta Carbayo  en record a la pallassa que va morir recentment. El cabaret oferirà una selecció de peces curtes presentades per la cia Maria Solà, amb la participació de Hilary Chaplain (Estats Units),  Serena Vergari (Itàlia), Anna Confetti (Catalunya), Federica Lacomba (Itàlia), Marina Barbera (Argentina) i CIA. Jimena Cavalletti (País Valencià).

    El festival, que des del naixement reivindica la comicitat femenina, combina la programació escènica amb activitats professionals i de sensibilització en temes d’igualtat i gènere. 

    A la imatge d’obertura, Miss Margherita (Jessica Arpin). Foto: Festival de Pallasses. 

     

