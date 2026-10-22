El Circ Cric organitza aquest cap de setmana el 13è Festival de Pallasses

8El Festival Internacional de Pallasses del Circ Cric celebra fins el 25 d’octubre la seva 13a edició, amb una programació que “reivindica el talent de les dones en el món de la comicitat i propicia la trobada entre referents internacionals i noves generacions d’artistes”, segons destaca una nota de premsa.
Organitzat pel Circ Cric en col·laboració amb els ajuntaments de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera, el festival compta aquest any amb noms com Pepa Plana, Gardi Hutter, Arletti, Anna Confetti, Iman Lizarazu i Alba Sarraute, i desplegarà els espectacles oberts al públic del dijous 22 al diumenge 25.
La convivència és al centre del projecte. Durant una setmana, les instal·lacions del Circ Cric es converteixen en un espai de “reball compartit, formació i reflexió per a dones”.
Avui dijous Pepa Plana actua al Teatre Pare Casals per presentar ‘A cada pas’, la seva última creació. L’espectacle imagina una Winnie, la protagonista d’Oh, els bons dies, de Samuel Beckett, alliberada del seu monticle de sorra i disposada a redescobrir el món. Demà divendres, al mateix teatre, la pallassa suïssa Gardi Hutter portarà gardiZERO.
S’estrenaran ‘Yo no he dicho eso’ de Lashulaiba & CO; ‘Tal vez’ de la Cia. ARTrópodo i ‘V/Bellesa’ de Clara del Ruste
El Festival acull també l’estrena a l’Estat de Blanc sur Blanc de la veterana artista bascofrancesa Iman Lizarazu, establerta als Estats Units.
Les tres estrenes ocuparan un lloc destacat en aquesta edició. Divendres 23, Lashulaiba & CO presentarà Yo no he dicho eso al Chapikiosque, una combinació de titelles, ventrilòquia, dansa, circ i humor. Dissabte 24 serà el torn de Tal vez, de la Cia. ARTrópodo, amb Marina Benites, que reunirà acrobàcies, equilibris, malabars i contorsió al Cirquet de la plaça Joan Serra; i de V/Bellesa, de Clara del Ruste, dirigida per Merche Ochoa, que abordarà els cànons de bellesa i el fet de fer-se gran al Teatre Marduix.
El Cabaret Marta Carbayo, dissabte 24 al Teatre Pare Casals, tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival. Creat expressament durant els dies de convivència, reunirà artistes com Gardi Hutter, Arletti, Camille Decourtye, Ondine, Noëmi Bouissou, Petita Lu i la Srta. Titat, entre d’altres. La proposta manté viu el record de Marta Carbayo i posa en diàleg diferents generacions i llenguatges escènics. La nit anterior, el Cabaret Golfo Les Pedettes portarà al Chapikiosque una sessió d’humor irreverent adreçada al públic adult.
Pepa Plana, Anna Confetti i Alba Sarraute presentaran els seus nous espectacles
La programació inclourà també Secrets, d’Anna Confetti; La Vieja Porota, de la xilena Carla Gajardo; Blanc sur Blanc, d’Iman Lizarazu; i Llegar a una fiesta, de l’argentina Marina Barbera. Les places i els carrers acolliran propostes com el Cabaret Pagès d’Esperanceta de Gassia, Bugiganga, de la companyia portuguesa A Nariguda, i La Panne, de la francesa Les P’tits Bras. Les noves generacions hi seran presents amb Las Bravas i Mortxella, entre altres artistes.
El cap de setmana oferirà activitats per compartir en família, amb La Fillaharmònica, de la Cia. Clarícia; Lua, d’Alba Sarraute, pensat per a la primera infància; i tallers de costura i perruqueria creativa. Diumenge, la cercavila sobre rodes Un tren carregat de pallasses recorrerà els dos municipis, abans del ball i la batucada de cloenda amb Escandalera.
Amb direcció artística de Montserrat Trias i un cartell il·lustrat per Montserrat Tobella, veïna de Santa Maria de Palautordera, el festival tornarà a fer del Baix Montseny un espai de trobada per reivindicar la presència de les pallasses als escenaris i compartir amb el públic la diversitat de la seva comicitat.
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