El Circ Cric arrenca dos mesos de circ i natura al Montseny

La companyia Baró d’Evel obre aquest dissabte dia 14 d’abril el 13è Festival del Circ Cric. Ho fa amb l’estrena de Yal·lah, obra que després del seu pas pel Cric es presentarà als camps de refugiats del Líban en una de les expedicions de Pallasso sense Fronteres. En la nova creació hi participen alguns dels membres habituals de Baró d’Evel: Blaï Mateu, Camille Decourtye, Noemie Boussiou, Julian Sicard, Martí Soler i Guillermo Weick.

Amb el lema “Riure per Viure!”, el festival es perllongarà fins el dia 10 de juny. Els dissabtes i diumenges es presentarà Què Bèstia!, espectacle inspirat en les grans entrades de pallassos i protagonitzat per Tortell Poltrona (august), Boris Ribas Bobas (contraaugust) i Montserrat Trias Srta. Titat (carablanca).

L’espectacle arrenca amb els tres germans en un camerino situat darrere un gran teló transparent. S’entreveu el trio preparant-se els vestits d’august i carablanca – alguns recuperats dels Germans Martini- maquillant-se per actuar i cantant a l’uníson la composició O Quee O Quee, un cant a la vida de Gonzaguinha.A partir d’aquí, el trio entra en el llenguatge dels pallassos de pista i entremescla les entrades clàssiques que ens evoquen a Rudi-Llata, Fratellini o Popov.

El festival reunirà altres artistes. Marcel Gros presentarà la barreja de somnis i records a Petit Univers. La Bleda (Helena Escobar) hi presentarà el divertit muntatge Les vacances de Madame Roulotte i Guillem Albà el nou muntatge Ma solitud (Premi FETEN 2023 al millor espectacle de petit format).

Actuacions destacades seran també les de Jack Hulon, Claret Clown i José Luis Redondo. També es podrà veure circ amb les propostes De tu a tu (Premi FETEN 2023 al millor espectacle de nit) del Col·lectiu Mur; les acrobàcies de la Companyia de circ “eia” amb Espera i l’espectacle de teatre, dansa, circ i música Sabates vermelles, de la Cia Sifó.

El festival comptarà amb la peça Marionetes i pallassos, del tàndem Jordi Bertran i Tortell Poltrona, i música per ballar swing amb les bandes en directe Professor Cunningham and his Old School i Apolo Jumpers i amb DJ Llamàntol. A més, com a novetat, hi haurà una Sound System amb 12 hores de música amb Senyor Oca & DJ Gale i Adala & Chalart, entre d’altres, que tancarà el festival el dia 10 de juny a mitjanit.

Fira d’espectacles i activitats: 7 de maig

El diumenge 7 de maig s’organitzarà la ja tradicional Fira d’espectacles i activitats, un festival dins del festival amb moltes propostes a l’aire lliure al llarg de la jornada. A partir de les 11h del matí, els jocs, l’animació, els tallers de circ i maquillatge, els contes i espectacles s’encadenaran a càrrec d’artistes com Cesc Serrat (Premi Zirkòlika 2022 a la trajectòria), Cia Traüt o El Pájaro Jocs.

També es presentarà el llibre Nas de Pallasso (Editorial Kalandraka) de la mà del seu autor, Miquel Desclot, i Anna Font, il·lustradora i autora del cartell de la 13a edició del Festival Circ Cric. Es tracta d’un poemari sobre el màgic món del circ ple de referències pictòriques inspirades en el circ i d’homenatges a grans artistes del país.

Un dia al CIRC CRIC, per a tothom

En la seva 13a edició, el festival obre per primera vegada l’activitat Un dia al CIRC CRIC al públic general. Es tracta d’una proposta que va arrencar l’any 1996 per conèixer les tècniques i la història del circ que fins ara estava adreçada només a escolars. Des de la seva estrena l’han vista 300.000 escolars de tot Catalunya i enguany seran 10.000 nens i nenes de 25 centres que visitaran les instal·lacions del Circ Cric.

Passejades

Els diumenges, abans de l’espectacle, s’ofereix la possibilitat de fer una passejada guiada acompanyats per les expertes en educació ambiental d’ADEMC i descobrir la natura que envolta el circ: El bosc també és un circ. A la riba del riu La Tordera es podrà fer un recorregut circular autoguiat com un joc de pistes, a partir de la captura de codis QR i amb el suport d’un telèfon mòbil amb connexió a internet.

La veu de Martí Boada científic ambiental i geògraf, la de Tortell Poltrona pallasso i les il·lustracions de Scaramuix, conduiran els assistents a una passejada que vol ser tranquil·la i envoltada de natura. La programació completa, calendari i horaris es pot consultar AQUI.

A la imatge, un moment de l’espectacle ‘Que bèstia!. Foto: Àlex Carmona.