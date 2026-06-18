El Circ Cric anuncia una gira d’estiu per Prades i la comarca del Priorat

El Circ Cric ha anunciat avui una nova gira d’estiu de L’últim somni. Aquest cop, la carpa del Petit Circ Cric s’instal·larà en sis municipis: Bellmunt del Priorat (3, 4 i 5 de juliol), Els Guiamets (10, 11 i 12 de juliol), Poboleda (17, 18 i 19 de juliol), Cabacés (24, 25 i 26 de juliol), Ulldemolins (31 de juliol i 1 i 2 d’agost i Prades (7, 8, 9, 11, 14, 15 i 16 d’agost).
Durant aquest mes i mig d’actuacions presentarà els espectacles de pallassos Que bèstia! i Poltrona Troupe, l’antologia de números de Tortell Poltrona Post-clàssic i, a més, l’espectacle de petit format Històries de la Petita Lu que protagonitza Luara Mateu.
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