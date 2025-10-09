El Circ Cric acull per primera vegada els Premis Nacionals de Cultura

La més gran infraestructura de circ a Catalunya, el Circ Cric, acull aquest divendres al seu enclavament de Sant Esteve de Palautordera (veure imatge d’obertura) l’acte de de proclamació i lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2025 que organitza el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). Aquesta serà la primera que els premis s’organitzen en un circ com a teló de fons. L’acte, que serà retransmès en directe per 3CatInfo a partir de les 12.30 hores, coincideix amb el 30è aniversari del Circ Circ al Montseny.
