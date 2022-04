Festa gran a Nou Barris, a Barcelona. El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel va estrenar dissabte passat una nova i lluminosa carpa blanca de 22 metres de diàmetre i 9 metres d’altura que millorarà la qualitat de l’escola, actualment amb una cinquantena d’alumnes dels cicles de grau mig i grau superior i l’única centre a Catalunya de formació professional en circ.

Per Anne Morin, codirectora del centre, el canvi suposarà una important millora: “La calefacció ja no farà soroll i no ens inundarem per goteres”. “A més -explica Morin- el fet de no tenir perxes també farà molt més aprofitable tot l’espai”. Es calcula que l’espai per a les classes serà de 625 metres quadrats.

La nova carpa ha estat finançada pel districte de Nou Barris, que ha aportat 250.000 euros (el 84% del total) i l’escola, que ha aportat el 16% restant. Fabricada a Itàlia, ha estat muntada per l’empresa Carpas de Circo de Kike Polo, l’artista valencià que durant els anys 80 i 90 va recórrer mig món amb els seu número de màgia i tigres blancs.

Les parets de la carpa de la Rogelio Rivel no són de lona. Són de panell ‘sandwich’, com la carpa on e celebra el festival de Montecarlo. Això li donarà molta més solidesa davant els temporals i les ventades.

Es calcula que tindrà una vida entre els 10 i els 15 anys. És una carpa resistent, estable, fixa i robusta que segons l’escola “permetrà executar un projecte amb projecció a futur, innovador i pioner en tot el territori estatal”.

Un centenar de persones van assistir a l’estrena de la nova infraestructura, que suposa un pas important per a l’escola dirigida per Anne Morin i Tere Celis. La inauguració va incloure la presentació dels treballs dels alumnes a través d’una Pista Oberta dirigida per Manel Rosés. S’hi van veure números de bàscula, malabars, banquina i llit elàstic, entre d’altres. Després de la Pista Oberta, es va organitzar un aperitiu amb vermut a l’exterior de la carpa. Hi van assistir exalumnes i professors del centre.

El canvi posa punt i final a la carismàtica carpa que ha estat instal·lada durant 17 anys a la carretera Alta de les Roquetes i que ara passa a mans de l’escola Encirca’t Esplai de Circ, a Arenys de Munt (Maresme).