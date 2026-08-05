El Berlin Circus Festival programa quatre companyies catalanes en la seva 12a edició

El Berlin Circus Festival, un important certamen de circ contemporani d’Alemanya, arrenca avui la seva 12a edició amb una programació que inclou quatre companyies catalanes de circ, segons destaca una nota de premsa de la Generalitat de Catalunya. Del 9 a l’11 d’agost, la companyia gironina Fèmut, integrada per Raimon Mató, Júlia Clarà Badosa i Àfrica Llorens, hi presentarà Clam: un cant a la vida senzilla, a la llibertat i a la bellesa. S’hi veuran acrobàcies, perxa xinesa i dansa.
Entre els dies 11 al 13 d’agost, Eunoia Kolectiva, la companyia formada per vuit acròbates agrupats en quatre duos (Blanca&Guim, Guille&Amer, Dúo Nep i Du’K’to) mostrarà Tenet, un espectacle on els intèrprets executen acrobàcies que exploren els límits de l’equilibri.
Totes les actuacions es duran a terme al Tempelhofer Feld, un parc públic que històricament va ser utilitzat per a la pràctica militar i com a aeroport
Del 14 al 16 d’agost, Ákri, el solo de circ de Manel Rosés, combinarà acrobàcia, manipulació d’objectes, teatre i clown, en una peça que transita entre l’humor i la filosofia i reflexiona sobre l’ofici d’artista de circ. En vaig escriure un article AQUI
Finalment, el 15 i 16 d’agost, la companyia Totapedra presenta Pifia d’Andreu Casadellà (pallasso, acròbata i trapezista) i Julia Clarà (especialista en teatre físic i directora). Un espectacle per a tota la família, amb acrobàcies espectaculars i una bona dosi d’humor. Esperem que el públic alemany no li demani a l’Andreu que es llenci al buit com van demanar els més menuts al festival Curtcirckit fa poques setmanes (article AQUI).
El festival va ser creat per Josa Kölbel y Johannes Hilliger. Totes les actuacions es duran a terme al Tempelhofer Feld, un parc públic que històricament va ser utilitzat per a la pràctica militar i com a aeroport. Per al festival s’insta·laran quatre carpes i es veuran un total de 20 espectacles de 13 països. S’hi esperen 14.000 persones. A la programació de les quatre companyies catalanes se l’anomena Focus i s’emmarca en el programa MERIDIAN(s) del Pla d’Impuls del Circ, impulsat des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
A la imatge d’obertura, la companyia Eunoia Kolectiva
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