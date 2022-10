Trenta-vuit anys després de la primera edició i Cornellà segueix reunint pallassos. El Festival Internacional de Pallassos de Cornellà-Memorial Charlie Rivel, de caràcter biennal, arrenca diumenge 16 d’octubre la seva 19a edició amb una festa inaugural al carrer amb Pep Callau i Mortimers, entre d’altres, i l’espectacle ‘Gran Reserva’ de Rhum&Cia a l’Auditori de Cornellà.

Sota la direcció d’Alapista! (Jordi Juanet ‘Boni’ i Sílvia Compte), fins el pròxim diumenge passaran per Cornellà un total de 100 artistes. La programació es repartirà per 20 espais diferents de la ciutat de Cornellà amb activitats i espectacles de 52 companyies, de les quals 8 són internacionals, 27 catalanes i 17 de l’estat espanyol.

La programació inclou actuacions de Los Galindos amb el seu espatarrant ‘Mort de Riure’ (Premi de la Crítica 2021), LA Compagnie de la Liberté, La Churry, Pistacatro, Marcel Tomàs & Cascai Teatre, Sil de Castro, Circ Xic o Anna Confetti.

Durant la gala inaugural del pròxim dia 20 es lliuraran tres Premis Nas d’Or: el que no es va poder atorgar l’any 2020 a causa de la covid-19, i el doble premi als germans Raluy que s’atorga aquest 2022.

Destaquen quatre estrenes: B.O.B.A.S. de Jimena Cavalletti (coproducció del festival), Ridi Pagliaccio d’Asaco Producciones, Rocket Carnival Clownz de Cia. Passaparret i Solo de Roi Borrallas (veure imatge d’obertura), un solo d’aquest pallasso els últims anys amb l’espectacle ‘La Bella Tour’ que combina titelles, manipulació d’objectes, màscares i comicitat.

La carpa del Circo Wonderland instal·lada Plaça Catalunya tornarà a ser una de les protagonistes de la 19a edició. En aquest espai se celebraran les gales del festival els dies 19, 20, 21 i 22 d’octubre.

La primera gala, el dimecres 19 d’octubre a les 19 h, serà una Gala Solidària en col·laboració amb Pallapupas, l’associació que treballa per donar-li lloc al riure i l’humor durant el procés de la malaltia per transformar els hospitals en espais més amables i plens de vida.

Durant la Gala Inaugural, el dijous 20 d’octubre, tindrà lloc el lliurament dels tres Nassos d’Or que s’atorgaran aquest any. El primer a la companyia Los Excéntricos, el trio de pallassos de llarga trajectòria que no va poder rebre el seu guardó en l’edició cancel·lada de 2020. També es lliuraran dos Nas d’Or als germans Carlos i Lluís Raluy. Les gales estaran presentades per La Churry, una de les artistes revelació els últims mesos. Hi haurà música en directe a càrrec de Pa de Quilo i actuacions de Barbara Probst, Aimé Morales, Hilary Chaplain i Lotta & Stina.

El festival omplirà els carrers gràcies a propostes com la Cercavila Clownic!, que la tarda del divendres 21 d’octubre donarà el tret de sortida a un cap de setmana ple d’espectacles amb la participació d’Always Drinking Marching Band, de la Cia La Tal i La Bagnoire Roulante, dels pallassos d’Asaco Producciones i les pallases de Las Emperdonadas. Durant el cap de setmana també actuaran Anna Confetti i Circ Xic.

Els pallassos i pallasses també arribaran als mercats de Cornellà. Serà el matí del divendres 21 d’octubre. El Mercat de Sant Ildefons serà ocupat de nou per la Cia. Las Emperdonadas i l’Always Drinking Marching Band, mentre que al Mercat Marsans hi haurà Cia. Obra Vista i Mimo Chispa.

La Plaça Francesc Macià de Cornellà de Llobregat serà l’escenari de Ridi Pagliaccio d’Asaco Producciones, un espectacle de pallassos que explica la història de l’ària ‘Vesti la Giubba’, de l’òpera Pagliacci. Un altre dels espais de carrer, la Plaça del Pilar, comptarà amb l’actuació de l’orquestra de malabars de Pistacatro amb la col·laboració de la Cornellà Band.

Altres activitats i espectacles que es faran a aquests espais i d’altres com la Plaça Pallars o la Plaça de l’Estació en el marc de la programació del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà.

La Sala Ramon Romagosa acollirà espectacles com Un tal Shakespeare de Marcel Tomàs & Cascai Teatre, un xou on alguns dels personatges icònics de Shakespeare viatgen a temps moderns, o Carte Blanche à Julien Cottereau de la Compagnie de la Liberté, la història d’un jove que torna a casa en el seu ciclomotor amb una noia que acaba de conèixer. També a la mateixa sala s’hi presentaran altres propostes com Welcome to my head de Kerol i Nez pour s’Aimer de Les Pêcheurs de Rêves.

D’altra banda, els auditoris de la ciutat, l’Auditori de Cornellà i l’Auditori de Sant Ildefons, també comptaran amb els espectacles Gran Reserva de Rhum & Cia., Baobab de La Pera Llimonera i eMe de Carlo Mô.

Una de les novetats d’aquesta edició serà. el punt de trobada situat al local dels castellers de Cornellà, que es convertirà en un espai per a professionals obert al públic on poder compartir experiències entre artistes, tècnics, organització i públic. Tota la programació es pot consultar AQUI.