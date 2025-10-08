DIARI DEL CIRC

PER MARCEL BARRERA

  • Espectacles
  • Companyies
  • Nou Circ
  • Circ tradicional
  • Festivals
  • Circ Social
  • Circ i política
  • Llibres i cinema
  • Professionals
  • Obituaris
  • On anar
  • Diari del Circ
    • 8 d'octubre de 2025
    Espectacles, Professionals
    0 comentaris

    Corçà participa per primer cop a Racons de Circ amb quatre espectacles

    El municipi de Corçà, al Baix Empordà, estrena aquest cap de setmana Racons de Circ, una nova proposta cultural que portarà espectacles de circ a diferents indrets de la localitati,, segons un comunicat de l’Ajuntament. La iniciativa, que se celebra per primer cop, tindrà lloc el dissabte 11 i el diumenge 12 d’octubre amb quatre actuacions gratuïtes de companyies catalanes reconegudes, pensades per a tots els públics i en espais oberts i accessibles.

    El cicle començarà dissabte a les 17 h a la plaça del Firal de Corçà amb SÓC de la Cia. Marta Sitjà, una peça de circ i teatre gestual que combina poesia visual i humor per parlar d’identitat i autenticitat. A les 18.30 h, la plaça de l’Església de Cassà de Pelràs acollirà Gota de Txema Muñoz, un espectacle de clown ple de sensibilitat que juga amb l’aigua i la sorpresa per captivar grans i petits.

    Diumenge, la programació continuarà a les 11 h a la plaça Major de Casavells amb Qui cu qui què quina de la Cia. Nom Provisional, una proposta que uneix acrobàcia, moviment i humor per explorar la complicitat i l’equilibri entre cossos. El tancament serà a les 12.30 h al Parc Amagat de Matajudaica amb Back 2 Classics de Planeta Trampolí, una peça enèrgica i còmica que homenatja el cinema mut mitjançant l’acrobàcia i el trampolí.

    Racons de Circ neix amb la voluntat d’apropar aquesta disciplina artística al conjunt de Catalunya i s’emmarca dins el Pla d’Impuls del Circ de Catalunya. L’objectiu és crear un circuit estable d’espectacles de circ a escala local, ampliar els espais d’exhibició i garantir-ne la presència arreu del territori.

    Llums i ombres d’una dècada de circ (2002-2011)
    03.01.2012 | 12.19
    A Sense categoria
    La policia rescata del foc els animals d’un circ accidentat a Indiana, als Estats Units
    29.01.2024 | 3.00
    A Circ tradicional, Diari del Circ
    Els Premis de la Crítica nominen a La Baldufa, al Col·lectiu Mur i al pallasso Roi Borrallas
    06.03.2024 | 3.00
    A Diari del Circ, Espectacles, Professionals

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.