Corçà participa per primer cop a Racons de Circ amb quatre espectacles

El municipi de Corçà, al Baix Empordà, estrena aquest cap de setmana Racons de Circ, una nova proposta cultural que portarà espectacles de circ a diferents indrets de la localitati,, segons un comunicat de l’Ajuntament. La iniciativa, que se celebra per primer cop, tindrà lloc el dissabte 11 i el diumenge 12 d’octubre amb quatre actuacions gratuïtes de companyies catalanes reconegudes, pensades per a tots els públics i en espais oberts i accessibles.
El cicle començarà dissabte a les 17 h a la plaça del Firal de Corçà amb SÓC de la Cia. Marta Sitjà, una peça de circ i teatre gestual que combina poesia visual i humor per parlar d’identitat i autenticitat. A les 18.30 h, la plaça de l’Església de Cassà de Pelràs acollirà Gota de Txema Muñoz, un espectacle de clown ple de sensibilitat que juga amb l’aigua i la sorpresa per captivar grans i petits.
Diumenge, la programació continuarà a les 11 h a la plaça Major de Casavells amb Qui cu qui què quina de la Cia. Nom Provisional, una proposta que uneix acrobàcia, moviment i humor per explorar la complicitat i l’equilibri entre cossos. El tancament serà a les 12.30 h al Parc Amagat de Matajudaica amb Back 2 Classics de Planeta Trampolí, una peça enèrgica i còmica que homenatja el cinema mut mitjançant l’acrobàcia i el trampolí.
Racons de Circ neix amb la voluntat d’apropar aquesta disciplina artística al conjunt de Catalunya i s’emmarca dins el Pla d’Impuls del Circ de Catalunya. L’objectiu és crear un circuit estable d’espectacles de circ a escala local, ampliar els espais d’exhibició i garantir-ne la presència arreu del territori.
