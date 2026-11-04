Cirque Imagine estrena a Lió el nou espectacle ‘Le temple de la beauté’

El cirque francès Imagine de la família Massot acaba d’estrenar a Lió (França) Le temple de la beauté, el nou espectacle amb què inaugura una nova temporada. La companyia manté l’aposta pel format de sopar-espectacle i un cabaret on es fusionen les arts circenses amb una proposta gastronòmica.
La companyia francesa manté l’aposta pel format de sopar-espectacle amb una producció amb 17 artistes
El muntatge reuneix 17 artistes i combina diverses disciplines, entre les quals hi ha acrobàcies, contorsionisme, dansa, cant i humor. Entre els noms destacats de la troupe hi ha Pepe, responsable dels números còmics; Laurentiu, que treballa la roda de la mort i els equilibris sobre cadires; Katia, amb números de patinatge i cintes aèries; i Khulan, especialista en contorsionisme.
Pepe, Laurentiu, Katia i Khulan són alguns dels artistes que protagonitzen els números de la nova temporada
Amb aquesta nova producció, Cirque Imagine “vol renovar la seva oferta escènica i consolidar l’èxit de públic de les temporades anteriors’, segons la companyia. Le temple de la beauté reivindica la diversitat de disciplines circenses i el caràcter espectacular de les arts de pista, en una proposta que situa el circ i l’entreteniment gastronòmic en un mateix espai. L’espectacle, estrenat aquest cap de setmana i dirigit per Anastasiya Voladas, es podrà veure fins a finals del mes de juny.
A la imatge de portada, un moment de l’espectacle. Foto: Victoria Kosheleva.
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