Cirque du Soleil sembla haver superat els pitjors moments des de la seva fundació, l’any 1984. “Aquest és el moment que tots esperàvem”, afirma en una nota de premsa Daniel Lamarre, president i director executiu de Cirque du Soleil Entertainment Group, multinacional molt afectada per la pandèmia de la covid-19.

La companyia quebequesa va caure en bancarrota i després de cancel·lar 44 espectacles va acomiadar més de 3.000 treballadors. Segons les declaracions de Lamarre, aquest retorn és “un moment especialment emotiu per a tots nosaltres, ja que esperàvem ansiosos tornar als escenaris. Barcelona serà el primer lloc d’Europa on la gran carpa tornarà a aixecar-se d’ençà de l’inici de la pandèmia. Estic molt orgullós de la resiliència dels nostres artistes i empleats, que han perseverat en els temps més difícils. L’entreacte ha acabat!”.

Feia quasi dos anys, des de l’espectacle Messi10, que no visitava Barcelona. Aquest any, la multinacional compleix 23 anys de gires a Catalunya, amb onze espectacles diferents. Milers de funcions que han creat una “estreta relació entre la companyia canadenca i el públic català”, segons destaca la companyia, que afegeix que ara aquesta “història d’amor” continua amb el retorn del Soleil, que aixecarà la seva carpa al Districte Cultural de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i la presència a la gira de Luzia, una autèntica festa per als sentits i surrealista en la qual participen prop de 50 artistes.

Daniel Lamarre, president de Cirque du Soleil: “Estic molt orgullós de la resiliència dels nostres artistes i empleats”,

“El retorn del Cirque du Soleil a l’Hospitalet és, després d’aquests últims 18 mesos tan complicats per la pandèmia, una notícia extraordinària”, ha declarat Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet. A través d’una nota de premsa, Marín ha afegit: “És la demostració evident que la nostra ciutat ha entrat en fase de reactivació econòmica i social i que el Districte Cultural de l’Hospitalet continua acollint espectacles de referència mundial. Benvingut Cirque du Soleil un cop més a una ciutat tan acollidora com l’Hospitalet, que us rep amb els braços oberts.”

El 2021 Cirque du Soleil compleix 23 anys de gires a Catalunya, amb 11 espectacles diferents

Luzia és una producció de Cirque du Soleil creada i dirigida pel prestigiós creador Daniele Finzi Pasca, que ens transporta al cor d’un Mèxic imaginari. Un lloc sorgit d’un somni, on la llum (la “luz” del títol) calma l’esperit i la pluja ens acarona.

Amb moltes acrobàcies i grans sorpreses visuals, LUZIA convida el públic a submergir-se en un viatge oníric per un món vibrant i sumptuós. Lliscant entre un antic plató de cinema, el vast oceà, un saló de ball ple de fum o l’àrid desert, LUZIA posa en escena molts llocs, rostres i sons de Mèxic, barrejant tradició i modernitat. A més, l’espectacle incorpora la pluja per primera vegada en una producció itinerant del Cirque du Soleil.

Luzia es podrà veure a Barcelona (Districte Cultural de l’Hospitalet) a partir del 17 de març de 2022. Després, l’espectacle viatjarà fins a Alacant.