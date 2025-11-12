Cirque du Soleil nomena Mark Cornell nou president i conseller delegat

Cirque du Soleil Entertainment Group ha anunciat el nomenament de Mark Cornell com a nou president i conseller delegat (CEO), amb efecte a partir del 17 de novembre de 2025. Mark Cornell, segons un comunicat de la companyia, és un “líder amb una àmplia experiència internacional en els sectors de l’entreteniment, les arts i els béns de luxe. Ha desenvolupat càrrecs de responsabilitat en empreses com ATG Entertainment, Moët Hennessy USA, Sotheby’s Europe i Krug Champagne”. A més, explica el comunicat, Cornell destaca per la seva “capacitat per impulsar el creixement i consolidar marques d’abast mundial”.
El consell d’aministració del circ ha subratllat que la seva elecció respon a la seva trajectòria al “capdavant de grans organitzacions creatives, als resultats obtinguts i al seu profund coneixement del públic i de la construcció de marques”. Segons els copresidents del consell, Gabriel de Alba i Jim Murren, “Mark Cornell encarna un lideratge audaç i una excel·lència operativa que seran clau per a la nova etapa de creixement global de Cirque du Soleil”.
Cornell, que compta amb un MBA per l’IMD de Lausana i un diploma del Chartered Institute of Marketing, ha estat oficial de l’exèrcit britànic i és un apassionat de l’art modern, els esports i les iniciatives socials. “És un honor unir-me a una organització que representa la creativitat i la innovació a escala mundial”, ha declarat el nou CEO, que es traslladarà a Mont-real per dirigir els equips locals i internacionals.
Cornell substitueix Daniel Lamarre, que havia ocupat el càrrec de CEO interí i ara tornarà a exercir com a vicepresident executiu del consell d’administració per centrar-se en l’expansió comercial global de la companyia.
