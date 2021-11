Circus Arts Foundation no deixa de sorprendre. Coincindint amb el primer aniversari de l’obertura del Palau Internacional de les Arts del Circ a Besalú, el pròxim 19 de desembre s’organitzarà al pavelló 1 d’Octubre de Besalú una quina que inclourà números de circ i les tradicionals cantades de números. A banda dels premis tradicionals a les quines (des de paneres a pernils) se’n sortejaran d’altres com entrades per Circusland o el Gran Circ de Nadal; patinets elèctrics o, fins i tot un viatge per a dues persones a París per a poder assistir a una funció del llegendari Cirque d’Hiver Bouglione.

A la quina hi actuarà l’excel·lent malabarista Rafael de Carlos, una de les màximes figures del prestigiós Circ Nacional de Cuba. També hi actuarà faquir Testa, capaç d’aixecar una bombona de butà sostinguda per ganxos clavats a les parpelles, com ja es va veure en uns premis de la revista Zirkòlika. La tercera actuació serà la del jove guineà Papi Flex, el contorsionista extrem mereixedor d’un passi d’or al programa de televisió Got Talent.

D’altra banda, els anomenats “lloros” de la quina, nom que reben tradicionalment els cantaires del joc, seran l’olotina Mariona Comellas, reportera dels informatius de Televisió de Catalunya; Merche Mar, la carismàtica vedette d’El Molino de Barcelona, i Genís Matabosch, director i presentador del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona.

Els dies previs a la quina, el Pavelló municipal de l’1 d’octubre de Besalú es decorarà, entre d’altres elements, amb més de cinc mil banderins i sobre la seva pista s’hi instal·laran dos escenaris: un per a rebre els cantaires i l’altre, circular i al bell mig, per a les atraccions de circ.

Avui s’ha obert la venda anticipada dels 1.260 cartrons que poden adquirir-se a través del nou web www.QuinadelCirc.com, al telèfon 972505317 (cada dia d’11 a 19h) i a la taquilla de Circusland (Plaça Prat de Sant Pere, 15 de Besalú, de dijous a diumenge, d’11h a 19h). El preu de cada cartró únic (vàlid per les 12 quines) varia depenent de la data que es comprin.

La primera Quina post pandèmia a Besalú

La Quina del Circ encetarà el calendari de quines nadalenques organitzades per algunes de les entitats de la Vila Comtal: just el dia abans s’haurà celebrat la “Besalú Comedy Quina”, igualment promoguda per Circus Arts Foundation, on els cantaires seran Toni Albà (en civil i caracteritzar de Rei emèrit) i el senyor Barragan que va fer popular el programa de la televisió No te rías que es peor. Els dies 25 i 26 de desembre i primer de gener se celebraran les quines organitzades pel Club Esportiu Besalú; el dia de Sant Esteve la del Centre d’esplai Sant Vicenç i, per últim, el dia de Reis la del Grup de Joves del municipi.