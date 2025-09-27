La companyia australiana de circ Circa ha tornat a demostrar la força i l’atracció del circ contemporani en sales de teatre. Dijous va presentar la primera de les quatre funcions de Wolf al Teatre Coliseum de Barcelona. El teatre es va omplir en un 70% malgrat la seva gran capacitat, ser un dia laborable i coincidir amb la gran oferta gratuïta de les festes de la Mercè.
No sé si podem parlar exactament d’idil·li de Circa amb Barcelona. Sona massa a tòpic. Però el cert és que la companyia ja ha inaugurat un Grec i actuat vàries vegades al festival d’estiu. El mes de gener del 2024 va actuar al Teatre Coliseum amb el seu espectacle Humans 2.0 (veure article AQUI). I ara, només 20 mesos després, s’ha retrobat amb un espectacle que ja va convèncer en l’última edició del Festival d’Edimburg.
Vestits amb els dissenys de Libby McDonnell i encadenant una acrobàcia darrera l’altre sota els ritmes musicals de DJ Ori Lichtik —referent de l’electrònica escènica i cofundador de la companyia Batsheva—, els deu artistes (sis homes i quatre dones) s’enlairen durant més d’una hora i mitja, escalen i desafien la gravetat amb figures originals i algunes fins i tot còmiques. Dirigida pel seu director artístic Yaron Lifschitz, Wolf és una exploració del cos a través de les acrobàcies, la banquina, els equilibris, les torres humanes, la corda aèria i un espectacular número de cintes aèries que tanca la primera part de la funció amb un preciós remolí.
Circa fa servir l’acrobàcia per anar molt més enllà del que s’ha anat fins ara i mostrar-nos els instints humans. La companyia ha tornat a demostrar a Barcelona que el circ contemporani pot tenir tirada. Amb apostes com aquestes del grup Balañá en Viu, el circ aconseguirà, amb el temps, el lloc que es mereix en les temporades teatrals de la ciutat.
Foto d’obertura: Andy Phillipson.
