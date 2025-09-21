Circ, política i llengua al Festival de Terrassa

Els nens van anar a dormir bastant tard dissabte a Terrassa, almenys fins les 23.00 no es van ficar al llit. I tot per culpa de la Gran Gala del Festival de Circ, que va començar puntualment a les 21:00 i es va allargar fins les 22.30, just en el moment en que el trio Les Pedettes, conductores de la gala, van tancar la funció amb el crit de “¡Viva Palestina libre!”. I aleshores, molts aplaudiments van sortir de les graderies que omplien fins a l’últim racó de veïns del barri de la Maurina. Em va recordar el cabaret de la fira Trapezi del 2024, quan ja havien començat les atrocitats d’Israel i José Luis Redondo, el Profesor de Tenis, va exhibir un mocador de Palestina per va clamar contra el genocidi.
La Gran Gala va transcórrer durant una hora i mitja a la plaça Assemblea de Catalunya. La delicada i alhora animada banda de cinc músics Circonautas va acompanyar amb gran encert els sis números que s’hi van presentar. El més destacat va ser el número de de Mélanie, una contorsionista i equilibrista sobre bastons que va fer embogir les retines amb els seus espagats i flexibilitat. El número més espectacular va ser el de Lucas Cantero, que va presentar acrobàcies còmiques sobre una plataforma instal·lada al centre de la plaça, sota la gran xemeneia que dona testimoni del passat industrial de Terrassa.
La difícil tasca de trencar el gel de la funció va anar a càrrec d’Alejandra, que va exhibir un bon domini dels hula-hoops malgrat no presentar un número del tot rodó i mostrar un hula-hoop en espiral i allargassat que més enllà de la curiositat no va aportar gaire al número i més aviat va desconcertar. El veterà Nando Caneca (ex Los Caneca) va resultar molt eficaç amb trucs clàssics i llenguatge i vestuari genuïnament de carrer. Encara es van veure dos números més. Marine de Grandmaison va girar, girar i girar a la roda Cyr i Fer Rebote va presentar un número molt ben executat de malabars de rebot. El problema va ser el seu personatge -un mosso de pista maldestre i poc creïble- i les represes que va presentar al costat de Karmen Sampalo, que no van semblar estar gaire treballades i eren del tot prescindibles.
El català, novament minoritzat
L’última vegada que vaig anar al festival vaig escriure aquesta crònica. Pel que vaig veure dissabte es manté el bon ambient i el caràcter popular del festival. Em segueix sorprenent, però, com ja va passar fa dos anys, la minorització de la llengua catalana en aquestes gales. Em sorprèn que els organitzadors, alguns dels quals han participat en actes d’Òmnium Cultural i exhibit pancartes de Llibertat presos Polítics, no cuidin més la qüestió en un moment d’emergència lingüística. La veritat, la nit de dissabte va semblar que estigués més en una plaça de La Línia de la Concepción que no en aquell tros de terra imaginat per Joan Oliver des de l’exili. Molt lluny queda la reivindicació del català que van fer Tortell Poltrona i Claret Papiol a finals dels anys 70 en barris populars com La Maurina, o quan en els inicis de la fira Trapezi de Reus -era una consigna dels directors, els Escarlata- tots els artistes, inclosos els estrangers, parlaven en català.
