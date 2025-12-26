El Gran Circ de Nadal de Girona torna amb una ambiciosa edició titulada Peter Pan sobre Gel. De fet, segons el mateix circ, és “la producció de més complexitat” des de l’inici del Gran Circ de Nadal al pavelló de Fontajau l’any 2014. L’espectacle es podrà veure entre els dies 26 de desembre i el 4 de gener en una carpa amb capacitat per a 1.200 espectadors que està instal·lada des de fa dies a La Copa, al parc de la Devesa. S’espera superar les 20.000 persones, la xifra més alta des de l’inici d’aquesta cita circense.
Circus Arts Foundation prepara la 14a edició del Festival Internacional de Circ Elefant d’Or i preveu inaugurar l’ampliació de Circusland
La dotzena producció de Gran Circ de Nadal, amb 24 artistes i 7 músics, presenta aquest any una novetat important. Té un fil argumental i explica la història del jove Peter Pan que l’escriptor anglès James Matthew Barrie va escriure l’any 1904. Hi haurà més funcions que mai, un total de 20, i s’allargarà per primera vegada fins al més de gener. Entre els artistes que hi actuaran hi ha l’espanyol Javier Urbina (bombolles de sabó), la romanesa Priscilla Krateyl (corda volant) o els mexicans Hermanos Latino (mà a mà).
Per als pròxims mesos, Circus Arts Foundation té previst organitzar una nova edició del Festival Internacional de Circ Elefant d’Or (del 26 de febrer al 2 de març) i preveu inaugurar a la primavera l’ampliació del museu del circ Circusland a Besalú.
