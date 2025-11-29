Circ de Nadal ajorna una setmana la seva estrena a València

Circ de Nadal va suspendre ahir el seu debut anunciat i ha ajornat l’estrena pel pròxim dissabte 6 de desembre a les 17:00 h. El circ va rebre la setmana passada un ordre de l’Ajuntament de València de desmuntar la carpa per manca de llicència.
Després de resoldre els tràmits pendents i obtenir l’autorització oficial d’ocupació de domini públic, el circ ha obtingut permís per muntar-lo i iniciar un espectacle que suposa el retorn del circ amb animals 11 anys després.
Segons ha anunciat la companyia, l’import de les entrades venudes per a les dates inicials serà retornat i es preveu que es puguin reservar noves funcions per aquestes festes nadalenques.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!