Circ al Fòrum o Circ al Castell?

De calor en fa la mateixa, però moltes coses han canviat a les festes de la Mercè d’aquest any. Després de 15 anys de Circ al Castell, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit traslladar els espectacles de circ al Fòrum. El que és el mateix, ha prescindir del Castell de Montjuïc, que en les primeres edicions liderades per Marta Almirall va presentar una programació sense parar des de primera hora del matí i va ocupar tot el recinte emmurallat. Després van venir retallades i la necessitat de descentralitzar espais. Circ al Castell es va quedar com una proposta notable però res a veure amb l’excel·lència dels primers anys.
El més evident del canvi actual és que amb el trasllat al Fòrum s’ha perdut la gespa des de la qual molts espectadors es tombaven per veure els espectacles. L’espai en metres quadrats, si fa no fa, deu ser el mateix. El Castell és enorme i el Fòrum també ho és. La dificultat per arribar-hi també hi és en els dos casos. Busos i caminades. L’espai per als food-tracks i les taules per menjar també és molt generós i si continua creixent tindrà la densitat del Raval.
L’Ajuntament de Barcelona trasllada el circ de la Mercè al Fòrum després de molts anys a Montjuïc i elimina el cabaret
Però quin espai és millor? El malabarista Jordi Kerol, en declaracions a Betevé, no es va voler mullar i va dir que els dos espais eren compatibles. Jo em quedo amb el Castell dels anys 2011 i 2012. Segurament el més positiu del canvi és que els espectadors del Fòrum han millorat en visibilitat gràcies a les graderies que ja estan construïdes. Per contra, aquesta millora de la visibilitat comporta que es perdi la proximitat que feia molt especial el Circ al Castell.
Al Fòrum et converteixes més un espectador del Cirque du Soleil al Palau Sant Jordi que en un espectador d’un espectacle de carrer a la Mercè. Segurament el Fòrum ha vingut per quedar-se, però no ens oblidarem mai del Castell ni els cabarets amb grans artistes internacionals que la nova etapa també ha eliminat de la programació.
