Baralla a la carpa del circ Krone a Alemanya

Una protesta de l’organització de defensa dels animals Vier Pfoten contra el circ alemany Krone va acabar la setmana passada amb un enfrontament violent entre activistes i treballadors del circ, segons publica el diari Hamburger Abendblatt. Els activistes volien penjar una pancarta a la carpa per denunciar l’ús d’alguns objectes que ells consideren “amenaçadors” amb els animals.
Segons la policia, cinc treballadors del circ van seguir els tres activistes fins a la carpa i van intentar impedir l’acció. Durant l’enfrontament, els haurien colpejat i haurien intentat deslligar les cordes amb què els activistes estaven subjectats a uns vuit o deu metres d’altura, fet que va provocar la intervenció dels bombers i la policia.
Un dels activistes va resultar ferit al nas i va haver de ser atès per una ambulància. La policia, segons la informació periodística, considera que els treballadors haurien d’haver esperat els serveis d’emergència. Totes dues parts han presentat denúncies per lesions, mentre que els activistes també són investigats per presumpte vulneració de la propietat privada.
Circus Krone no va respondre a les peticions de declaracions, però l’ensinistrador del circ, Martin Lacey, va dir des de les xarxes socials que els fets provocats pels animalistes van portar a una situació “molt perillosa” i va agrair la intervenció del personal del circ. Durant les últimes hores s’ha difós una imatge (veure obertura) amb solidaritat al circ criticant els animalistes i amb la frase ‘la protesta té límits”.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!