La fira de circ Trapezi té noves directores artístiques. Són l’acròbata i pallassa Alba Sarraute i la gestora cultural Cristina Cazorla. El nou tàndem s’estrenarà en la 27a edició de la fira que se celebrarà entre els dies 10 al 14 de maig.

Tot i que ha estat ara el moment triat per l’Ajuntament de Reus per anunciar el substitut de Ley Mendoza, tan Sarraute com Cazorla ja fa setmanes que treballen en la nova edició.

Les noves directores, que han estat contractades fins l’any 2026, van guanyar un concurs públic al qual també s’hi van presentar l’actual president de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (Apcc), Jordi Príncep, i la cooperativa Coop de Circ.

Alba Sarraute (Argentona, 1982) es va formar a l’escola de l’Aula de Teatre de Mataró i al Centre de les Arts del Circ de Rogelio Rivel de Barcelona. Es va graduar a l’Academie de Cirque Contemporain Fratellini de Saint-Dens.

Alguns dels seus espectacles han estat “Mirando a Yukali”, “La Diva”, “Desvariacions d’Otelo” i l’excel.lent “Desdèmona”, actualment en gira. Fa uns anys, Sarraute va decidir marxar de Catalunya per les poques oportunitat que el circuit de les arts escèniques oferia als artistes de circ.

Per la seva banda, Cazorla va fundar el 1999 La Jarra Azul, entitat teatral juvenil que va rebre el 2011 la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona. El 20O3 va fundar La Puça Espectacles, productora artística que ha guanyat el concurs de Trapezi i des d’on dirigeix festivals com Pallassòdrom, festival de pallassos i pallasses de Vila-seca, festival de circ de Les Corts de Barcelona o El Castell del Circ dins el marc del MAC, Mercè Arts de Carrer (10 edicions).

Cazorla coneix bé el Trapezi, ja que va formar part de l’equip artístic de l’anterior director, Ley Mendoza.