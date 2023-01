Cirque du Soleil, estrena amb problemes tècnics. Els 44 artistes de ‘Crystal’, primer espectacle del Cirque du Soleil sobre gel, van estrenar la setmana passada la mini-temporada d’11 dies al Palau Sant Jordi de Barcelona, on s’ha instal·lat una pista de gel de 25 per 15 metres. A través de les xarxes socials, alguns espectadors han expressat la seva decepció per la qualitat de l’espectacle i pels problemes tècnics de la primera funció.

Sèrie sobre el domador Ángel Cristo. AtresMedia TV ha estrenat una sèrie de ficció basada en fets reals que explica la història d’amor i ruptura entre l’actriu i vedet Bárbara Rey i el domador de feres Ángel Cristo. Els vuit capítols de ‘Cristo y Rey’ inclouen amor, violència, sexe i drogues. Belén Cuesta interpreta el paper de Bárbara Rey i Jaime Lorente el d’Ángel Cristo.

Accident en un circ de Mèxic. L’acròbata Mía González Soto va caure d’una altura de més de cinc metres al circ Fantasy Word on Ice instal·lat a la regió de Tampico, a Mèxic. Un vídeo difós a través de les xarxes socials mostra com la jove realitza la seva rutina i, pel que sembla, una de les seves mans va relliscar. L’artista està fora de perill.

⚠️ 𝙄𝙢𝙖́𝙜𝙚𝙣𝙚𝙨 𝙛𝙪𝙚𝙧𝙩𝙚𝙨

Captan el momento exacto en que acróbata cae mientras realizaba su show en un circo en Tampico. pic.twitter.com/1dPMmVsBwV — Erik Saldaña (@ErikSaldanaMX) January 11, 2023

Entrevista teatral a Buffalo Bill. L’actor Ramon Madaula interpreta al Teatre Goya de Barcelona l’icònic Buffalo Bill. Ho fa en una conversa amb la periodista Raquel Sans que reflexiona sobre per què la seva visita a Barcelona no va ser l’èxit que s’esperava. La periodista, coneguda per haver estat la presentadora i excorresponsal de TV3 als Estats Units, busca desgranar els motius que van portar el circ al fracàs. Mònica Bofill dirigeix un muntatge en que es barreja la veritat i la ficció. L’entrevista, segons els autors d’aquesta versió teatral, desmitifica “el primer famós de la història” i la “masculinitat hegemònica que representava i que no entusiasmava la Barcelona de l’època”.