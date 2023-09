“Gràcies per venir i no quedar-vos a casa mirant la tele”. Amb aquesta frase, el còmic circense i xouman asturià José Luis Redondo va tancar a les 22.00 hores de la nit un animat cabaret que es va fer a la plaça Assemblea de Catalunya, en el marc del Festival de Circ de Terrassa que organitza l’associació Tub d’Assaig 7’70.

Centenars de veïns del barri de La Maurina van omplir de gom a gom les graderies. Des de mitja hora abans ja s’hi veia molta gent. I a les 20.35 va obrir-se pas per les graderies José Luis Redondo i els sis músics de la banda The King Boozan Brass Band (veure imatge d’obertura).

El cabaret va començar amb alguns problemes de so que van frustrar la presentació de la primera companyia, però de seguida es van arreglar i tot va fluir. Els primers en sortir sota una antiga xemeneia que dona testimoni del passat industrial de Terrassa van ser ser Non Sin Tri, un trio que combina les acrobàcies amb els equilibris amb monocicle. En un dels moments més emotius fa servir les maces i els equilibris per crear a l’aire figures d’animals.

Un recuperat José Luis Redondo -surt d’una important lesió que es va fer a la fira Trapezi- va fer una de les seves divertides aparicions, mofant-se del llenguatge inclusiu, convertint la banda de músics en la seva contrarèplica i ficant-se amb els nens de les primeres fileres. Després va donar pas a la parella de trapezistes Otra vez lunes. Sofía Demicheli i Mariana Fernández van presentar un número encara en preparació però de bona tècnica.

Una cúmbia que van ballar drets tots els espectadors va donar pas a dos dels millors números del cabaret. Marta Bolíbar, encara poc coneguda, em va captivar amb els seus equilibris a terra i les figures d’acrodansa que executa amb una gran elegància i desimboltura. I Matías Marré, de la companyia Atempo Circ, em va semblar poesia en moviment a través de la roda Cyr.

El cabaret es va acabar amb José Luis Redondo posant-se sidra sobre una taula a punt de caure, la música de The King Boozan Brass Band i el número de bàscula de la companyia De Tal Palo. Un cabaret fantàstic, ple de ritme, divertit i molt útil per descobrir nous números de circ contemporani. Qui va decidir sortir de casa, la va encertar.